Primo nato del 2019 si chiama Italo/ Roma, i genitori sono dello Sri Lanka: il sindaco Raggi gli fa visita

Il primo nato del 2019 si chiama Italo. Il bimbo pesa 4.8 chilogrammi ed è nato a Roma da genitori originari dello Sri Lanka. Questi hanno scelto ancora una volta un nome legato all’Italia, come avevano fatto già con il loro primogenito Romano che ora ha 18 mesi. Nato dopo la mezzanotte l”ospedale San Filippo Neri ha ricevuto questa mattina la visita del Sindaco della capitale Virginia Raggi. Il padre ha 44 anni e vive in Italia da nove anni. Nella capitale ha lavorato per sei anni come badante di un signore anziano. La mamma invece ha 32 anni e si chiama Ranga, da tre anni nel paese e in cerca di un’occupazione. La famiglia è di religione buddista e abita nel centro della città in zona San Pietro. Difficilmente dimenticheranno un Capodanno che ha dato alla luce il loro splendido secondogenito Italo a cui da grande racconteranno della visita del Sindaco della città più bella del mondo per la sua nascita, la prima appunto del 2019.

Primo nato del 2019 si chiama Italo: parla la mamma

La mamma del primo nato nel 2019 Italo ha parlato subito dopo la visita del Sindaco Virginia Raggi al San Filippo Neri. Come riportato da Ansa Ranga ha raccontato: “Sono stata molto contenta. Abbiamo parlato di mio figlio. Abbiamo scelto il nome Italo perché è legato all’Italia, il posto dove viviamo e dove ci troviamo molto bene. Poi lo abbiamo scelto perché piaceva molto a Giorgio, il signore dove lavorava mio marito che è scomparso a dicembre e a cui eravamo davvero molto legati”. La donna ha voluto anche ringraziare il personale dell’ospedale San Filippo Neri che si è comportato benissimo e non le ha fatto mancare niente durante la sua gravidanza. Il bimbo è nato sano e pesa 4.8 chilogrammi, ad attenderlo c’era anche il fratellino Romano che ha appena 18 mesi e con il quale crescerà in serenità e armonia. Il papà non ha ancora commentato la visita di Virginia Raggi lasciando la parola completamente alla sua consorte che ha vissuto con emozione questa situazione.

