ROMA: INCENDI E RIFIUTI A FUOCO/ Bruciate auto e moto: flop ordinanza anti-botti

Capodanno 2018 di grande lavoro per i vigili del fuoco di Roma, impegnati fin dalle ore 20.00 per spegnere incendi. Come dicevamo, molti di questi episodi sono legati all’emergenza rifiuti e in particolare a Centocelle, come riporta Romait. I pompieri sono stati costretti a intervenire anche a Fiumicino, l’esplosione di alcuni petardi ha causato due incendi in zone vegetative: il primo ha interessato un’area boschiva in prossimità di viale Focene, il secondo ha riguardato una zona di via Redipuglia, all’Isola Sacra. Ricordiamo che appena due giorni fa, nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, quattro cassonetti Ama erano stati bruciati. Sull’episodio è stata aperta un’indagine. con le forze dell’ordine certe della natura dolosa dei roghi. Un vero e proprio flop per l’ordinanza anti-botti… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

INCENDI ROMA, CASSONETTI IN FIAMME

La serata di Capodanno 2018 è ormai alle spalle e le città italiane fanno la conta dei danni: tra queste c’è Roma, tra residenti e turisti in festa per il nuovo anno. Ed il 2019 è stato accolto con il fuoco: come riporta Roma Today, il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco si aggira attorno a 160, come reso noto dalla sede centrale del comando provinciale romano di via Genova. Fortunatamente non sono registrati feriti, ma le fiamme hanno lasciato il segno: a partire dalle ore 20.00 di ieri i pompieri sono stati costretti a intervenire su tutto il territorio capitolino per sedare i roghi appiccati. Ricordiamo che molti di questi sono legati all’emergenza rifiuti: il 75 per cento degli interventi sono legati a fiamme di cassonetti e sacchetti della spazzatura e depositi o scarichi all’aperto di materiali di scarto.

INCENDI ROMA, NESSUN FERITO

Roma Today evidenzia che nei roghi sono rimaste coinvolte anche delle automobili, circa quindici: le zone interessate dagli incendi sono principalmente Magliana, Centocelle, Cinecittà e Ostia. Rogo di enorme portata alla Balduina, altezza viale delle Medaglie d’Oro: il fuoco ha avvolto anche cinque motorini e due automobili, andate completamente distrutte. Non ha riscosso grande successo l’ordinanza anti-botti, con i numeri che segnano un peggioramento rispetto a 12 mesi fa: il 31 dicembre 2017 erano stati 130 gli interventi totali segnalati dai vigili del fuoco, già superati con le prime stime. Anche dodici mesi fa, per fortuna, non sono stati registrati feriti, ma solo danni.



