Santa Messa Capodanno 2019 e Angelus/ Diretta streaming video, Papa Francesco celebra la Madonna il 1 gennaio

Come ogni 1 gennaio, la Chiesa annuncia al mondo il nuovo anno con la “duplice” giornata dedicata dal calendario liturgico: il Capodanno è la festa di Maria Santissima Madre di Dio, ma in questo 20109 è anche la 52esima Giornata Mondiale della Pace. Papa Francesco, dopo aver celebrato ieri sera i primi vespri e il “Te Deum Laudamus” per salutare il 2018, si prepara al doppio appuntamento di questo primo giorno dell’anno (con la consueta diretta tv sulla Rai e in video streaming sul canale YouTube di Vatican News): la Celebrazione della Santa Messa (di precetto come in tutte le chiese del mondo) solenne in Basilica di San Pietro a partire dalle ore 10. Alle 12 invece, dal tradizionale balcone in Vaticano, la recita dell’Angelus con la lettura del messaggio scritto negli scorsi giorni per la 52esima Giornata Mondiale della Pace, autentica cifra del Pontificato di Jorge Mario Bergoglio sulla scia dei suoi predecessori Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. La solennità della Santissima Madre di Dio è stata stabilità il 22 giugno del 431 e celebra di fatto la Divina Maternità di Maria per Cristo e per tutta al Chiesa che ne è seguita. È comunemente detta la Messa di Capodanno visto che dà inizio ufficialmente anche all’anno civile solare, concludendo invece in ambito religioso l’Ottava del Natale del Signore.

L’ANGELUS DEL PAPA E LA GIORNATA DELLA PACE

Dal 1968, il giorno di Capodanno è stato fatto coincidere con la Giornata Mondiale della Pace, per volontà dell’allora Papa Paolo VI divenuto Santo proprio in questo 2018 appena trascorso: il Santo Padre Francesco nel suo discorso denuncerà corruzione, xenofobia e razzismo come «la vergogna della vita pubblica», nonché fattori di rischio da non sottovalutare per il mantenimento della «pace sociale». Una durissima critica alla ricerca del potere costante e un monito anche per i politici italiani «Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza»; secondo le varie anticipazioni fatte uscire dall’AgenSir negli scorsi giorni, il Pontefice ricorderà anche il vero ruolo della politica nella società di oggi e del futuro, «La politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione». Durante l’Angelus dello scorso anno, oltre alla Pace fu la figura della Madonna a rappresentare la cifra con la quale “paragonarsi” per incominciare al meglio il nuovo anno: «È mediante Maria che il Figlio di Dio assume la corporeità. Ma la maternità di Maria non si riduce a questo: grazie alla sua fede, Lei è anche la prima discepola di Gesù e questo “dilata” la sua maternità. Sarà la fede di Maria a provocare a Cana il primo “segno” miracoloso, che contribuisce a suscitare la fede dei discepoli. Con la stessa fede, Maria è presente ai piedi della croce e riceve come figlio l’apostolo Giovanni; e infine, dopo la Risurrezione, diventa madre orante della Chiesa su cui scende con potenza lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste».

L’OMELIA DEL 2018

Poche ore prima dell’Angelus, sarà la Santa Messa in San Pietro a rappresentare il vero inizio del nuovo anno solare che vedrà la Chiesa affrontare ancora una volta i tanti problemi della società, le fortissime divisioni interne, e il difficile percorso di conversione davanti alle sfide della modernità. Nell’omelia del Capodanno 2018, Papa Francesco pose la sua attenzione sul concetto stesso di “Madre di Dio”: «Dobbiamo essere grati perché in queste parole è racchiusa una verità splendida su Dio e su di noi. E cioè che, da quando il Signore si è incarnato in Maria, da allora e per sempre, porta la nostra umanità attaccata addosso. Non c’è più Dio senza uomo: la carne che Gesù ha preso dalla Madre è sua anche ora e lo sarà per sempre. Dire Madre di Dio ci ricorda questo: Dio è vicino all’umanità come un bimbo alla madre che lo porta in grembo». Quella omelia passò alla storia anche per la descrizione particolare dei vari segreti che la Madonna porta con sé non solo nell’iconografia “corrente”: «custodire nel silenzio e portare a Dio. Ciò avveniva, conclude il Vangelo, nel suo cuore. Il cuore invita a guardare al centro della persona, degli affetti, della vita. Anche noi, cristiani in cammino, all’inizio dell’anno sentiamo il bisogno di ripartire dal centro, di lasciare alle spalle i fardelli del passato e di ricominciare da ciò che conta. Ecco oggi davanti a noi il punto di partenza: la Madre di Dio. Perché Maria è come Dio ci vuole, come vuole la sua Chiesa: Madre tenera, umile, povera di cose e ricca di amore, libera dal peccato, unita a Gesù, che custodisce Dio nel cuore e il prossimo nella vita». In conclusione, sempre Papa Francesco un anno esatto fa, spiegava che «per ripartire, guardiamo alla Madre. Nel suo cuore batte il cuore della Chiesa. Per andare avanti, ci dice la festa di oggi, occorre tornare indietro: ricominciare dal presepe, dalla Madre che tiene in braccio Dio».





© RIPRODUZIONE RISERVATA