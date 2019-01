TERREMOTO L’AQUILA M 4.1/ Ultime notizie, Sindaco di Collelongo: “Tanta paura, ma nessun danno”

Tanta paura a L’Aquila e dintorni per il terremoto di magnitudo 4.1 sulla scala Richter verificatosi alle 19:37 di oggi con epicentro localizzato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a pochi km da Collelongo, al confine tra Umbria e Lazio, ma per fortuna nessun danno. E proprio il sindaco del piccolo comune marsicano di 1.200 abitanti, Rossana Salucci, intervenuta sulla situazione del paese dopo il forte sisma, ha spiegato:”È stata una scossa molto forte, per fortuna non si rilevano danni a persone o cose. Ma c’è molta paura e, non potendo escludere nuove scosse, abbiamo aperto il Coc (Centro Operativo Comunale, ndr) e messo a disposizione delle persone che vogliano dormire fuori casa, il plesso scolastico e il bocciodromo che sono in sicurezza”. Insomma, la paura è tanta, e il ricordo del terremoto del 2009 che devastò L’Aquila e provincia ancora di più. (agg. di Dario D’Angelo)

NESSUN DANNO DOPO LA SCOSSA

L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha rivisto leggermente al ribasso la magnitudo del terremoto verificatosi alle 19:37 di oggi, 1 gennaio 2019, a Collelongo, in provincia dell’Aquila, portandolo da M 4.2 a M 4.1. Come riportato da Il Messaggero, negli attimi immediatamente successivi alla scossa si è diffuso il panico tra gli abitanti in particolare della Ciociaria e della Marsica, che hanno lasciato le loro case e si sono riversati in strada. Dopo la prima scossa, che ha avuto il suo epicentro nella piana del Fucino, vicino alla località di villeggiatura di Villavallelonga, ed è stato avvertito anche in tutta la Valle di Roveto e nel Sorano, sono seguite un paio di scosse d’assestamento di magnitudo inferiore a 2.0 sulla scala Richter. Gente in strada anche ad Avezzano. Dopo le prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano comunque danni a persone o cose. (agg. di Dario D’Angelo)

TERREMOTO L’AQUILA M 4.2

Torna l’incubo del terremoto a L’Aquila, che inizia il 2019 come peggio non si potrebbe, e cioè con una scossa di magnitudo 4.2 sulla scala Richter verificatasi alle ore 19:37 di oggi, primo gennaio. Secondo i dati forniti dalla sala sismica di Roma dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’epicentro del terremoto è da localizzare a 3 km da Collelongo, in provincia dell’Aquila, e per la precisione nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 41.88 e longitudine 13.55. L’ipocentro è stato collocato invece ad una profondità nel sottosuolo di 17 km, quindi abbastanza superficiale. I comuni nel raggio di 10 km dall’origine del movimento tellurico sono i seguenti: Collelongo (AQ), San Vincenzo Valle Roveto (AQ), Villavallelonga (AQ), Civita d’Antino (AQ), Morino (AQ), Balsorano (AQ) e Trasacco (AQ).

TERREMOTO L’AQUILA M 4.2 TRA LAZIO E ABRUZZO

L’epicentro del terremoto di magnitudo 4.2 verificatosi oggi a L’Aquila è da localizzare indicativamente al confine tra Lazio e Abruzzo. Come riportato da Il Messaggero, ad avvertire la scossa è stata una vasta area, che comprende Avezzano e Sora, fino a Cassino e Frosinone. Anche se più debolmente, il terremoto è stato avvertito pure nella zona sud-est di Roma. Tantissimi i messaggi di panico confluiti sui social nei secondi immediatamente successivi al terremoto. La buona notizia è che però al momento non vi sono segnalazioni di danni o feriti. La conferma arriva anche dal cinguettio del profilo Twitter dei Vigili del Fuoco, che pochi minuti fa ha scritto:”Al momento non sono pervenute alle sale operative dei #vigilidelfuoco richieste di soccorso o segnalazione di danni”. La speranza, dunque, è che si tratti “soltanto” di un brutto spavento per i residenti di un’area che al terremoto ha già pagato un conto salatissimo.



