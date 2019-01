Cade con lo snowboard: morto Hannes Breitenberger/ Ultime notizie Courmayeur, incidente in fuoripista vietato

Nuovo dramma sulle piste da sci, questa volta a Courmayeur: oggi, giovedì 10 gennaio 2019, è morto il diciottenne Hannes Breitenberger. Dopo il dramma della Val di Susa con vittima la piccola Camilla e la bimba di 8 anni deceduta per un incidente sullo slittino a Reno (Bolzano), teatro della tragedia la nota località alpina ai piedi del Montebianco: come riporta il Corriere della Sera, lo snowboarder italiano è morto a causa di una caduta mentre sciava fuoripista. Il campione di biathlon, ritenuto uno dei talenti del movimento nostrano, era insieme ad un amico rimasto illeso: l’incidente si è verificato nel cosiddetto Canale del Bambino, nella zona di Plan de la Gabba, e la promessa del biathlon sarebbe finito contro una pietra subito dopo un salto.

HANNES BREITENBERGER E’ MORTO: CADUTA FATALE A COURMAYEUR

Il Corriere della Sera sottolinea che sul posto sono intervenuti il soccorso alpino valdostano e la Guardia di Finanza, ma per Breitenberger non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Secondo i primissimi accertamenti, il tracciato lungo il quale è stato registrato il dramma è segnalato come pericoloso, vietato a tutti gli sciatori. L’allarme è partito dall’amico del diciottenne, che ha assistito all’incidente ma che non ha riportato alcuna lesione. Originario della Val d’Ultimo, il giovane frequentava la scuola superiore in val Gardena: attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle dinamiche dell’incidente, ma sembrerebbe che sia Hannes che il suo compagno avrebbero ignorato i segnali di pericolo e di divieto presenti a quota 1800 metri, fino al tragico epilogo.

