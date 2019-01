Gessica Notaro, foto shock per ricordare l’aggressione con acido/ La battaglia della modella sfregiata dall’ex

Sono trascorsi due anni da quel maledetto 10 gennaio 2017, quando Gessica Notaro venne aggredita con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares. Il capoverdiano è stato condannato a 15 anni di carcere per lo sfregio, con la modella che ha dovuto attraverso un duro periodo tra operazioni e riabilitazione. Il volto completamente sfigurato e la voglia di non mollare mai, dalle apparizioni in televisione per denunciare la violenza di alcuni uomini alla partecipazione in show come Ballando con le stelle. Gessica ha deciso oggi di pubblicare una foto su Instagram scattata in quelle tragiche ore di due anni fa, con il viso completamente sfregiato dall’acido scagliatole contro dal suo ex compagno, trasformatosi in orco per gelosia.

FOTO SHOCK DI GESSICA NOTARO SU INSTAGRAM

Gessica, che recentemente si è sottoposta a un intervento per recuperare la vista, nelle ultime settimane è tornata su quel tragico episodio: «Siamo stati tre anni insieme, è stata una storia molto importante, lui mi aveva chiesto di sposarlo con tanto di anello di diamanti. A un certo punto, però, io ho valutato attentamente che con lui non ero felice, mi faceva sentire costantemente non all’altezza, incapace di fare qualsiasi cosa, le altre donne erano sempre più belle e più brave di me», le sue parole a Domenica Live. Per poi aggiungere: «Tutti non sanno che io sono ipocondriaca pazzesca, solo che quando ti succede una cosa così grande devi scegliere se vivere o morire e io ho scelto di vivere. Tutto qua. E comunque tutta questa forza che arriva non credo che sia solo terrena. Credo che mi sia successo qualcosa di speciale». Ecco la foto pubblicata da Gessica sul proprio profilo sul social network:

View this post on Instagram #2anni #oggi #gessicanotaro #acidattack #10gennaio2017 A post shared by Gessica Notaro (@gessicanotaroreal) on Jan 10, 2019 at 3:13am PST





