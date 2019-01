Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 5/2019)

I concorsi del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di questa sera ci riveleranno numeri vincenti e premi estratti, puntuali come nelle ultime estrazioni di martedì. La gara fra gli appassionati inizia proprio nelle città di ognuno, grazie ad una classifica che mette in competizione ogni cittadino italiano. Prima di scoprire il risultato dell’estrazione di oggi, controlliamo la statistica dell’ultimo appuntamento. Lo scorso martedì è stato il Lotto a centrare il primo posto dei vincitori, con 250 mila euro registrati a Cadoneghe, in provincia di Padova, per un terno su Torino. La provincia di Lecce si posiziona invece al secondo posto grazie ad un appassionato di Surbo, che centra una quaterna sulla Nazionale del valore di 124.500 euro. Due terni infine da 90 mila euro cadauno per Vercelli e Assago, in provincia di Milano, giocati sulla ruota torinese. Il montepremi annuale ammonta invece a 32 milioni di euro, di cui oltre 10 milioni per l’ultima estrazione. Per il 10eLotto, il giocatore più fortunato è di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, ed il bottino vinto ammonta a 100 mila euro. 9 numeri centrati per un primo posto interessante, contro gli 8 con opzione Oro realizzati da un vincitore di Trapani, con 30 mila euro in premio. Infine un giocatore di Rende, in provincia di Cosenza, con un 9 del valore di 20 mila euro. Il montepremi ammonta invece a più di 35 milioni di euro per l’ultimo concorso e quasi 122 milioni per le vincite registrate da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

SuperEnalotto di nuovo in prima fila per il concorso di oggi, con il Jackpot ancora da scoprire. Il montepremi ammonta ad 88,8 milioni di euro: ci sarà un fortunello in grado di registrare la vincita più importante del gioco della Sisal? Lo scopriremo presto, ma prima rivediamo la statistica precedente. Lo scorso martedì è stato il 4+ a regalare la vincita più alta, con oltre 34 mila euro centrati da due giocatori. Sei giocatori invece per il 5 ed un premio da più di 24 mila euro, mentre 2.909 euro per i 90 vincitori che hanno centrato il 3+. Il premio del 4 è invece di 341,46 euro, destinato a 435 appassionati, mentre 15.426 giocatori hanno indovinato i 29,09 euro legati al 3. Piccola ripresa infine per il 2, con un premio da 5,85 euro regalati a 238.714 vincitori. Per il 2+ da 100 euro i giocatori più fortunati sono 1.307, mentre 9.295 per la quota dell’1+, come sempre del valore di 10 euro a testa. Infine abbiamo i 5 euro canonici per lo 0+, vinto da 25.222 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo protagonisti di questa sera, quando gli appassionati della Sisal vivranno i brividi legati all’estrazione ed alla vincita dei premi. Si spera di arrivare al traguardo e soprattutto di centrare il montepremi, anche se la sua assenza continua a farsi sentire da diversi mesi. Tutti i giocatori più collaudati sanno bene che ogni step previsto dal gioco non va sottovalutato, dalla scelta dei numeri fino alle modalità di spesa per la vincita finale. Anche la nostra Rubrica non sta di certo con le mani in mano e grazie ai suggerimenti di KickStarter è pronta per presentarvi l’iniziativa che potrebbe interessare a tutti i vincitori. Parliamo di Zumi, un robot dall’aspetto di una simpatica macchinina, dotato di intelligenza artificiale. Il primo kit in assoluto per insegnare a guidare le auto, grazie ad una tecnologia divertente e intuitiva. Sarà possibile imparare a guidare grazie al tutorial diviso in step, che permetterà di seguire delle mappe in mniature da completare in meno di un’ora. 57 giorni di tempo prima che l’asta venga conclusa, per un goal ancora da raggiungere del valore di oltre 43 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e premi anche per oggi, con una nuova estrazione che regalerà delle sorprese a tutti gli appassionati. I giocatori più previdenti sono già in prima linea, pronti per scoprire il risultato del concorso. I ritardatari invece hanno ancora a disposizione qualche ora per registrare le schedine, prima che i giochi vengano conclusi in via definitiva. Qualcuno potrebbe ritrovarsi però fra gli esclusi, soprattutto perché trovare dei numeri da giocare in pochi minuti è un’impresa a dir poco titanica. Ed è qui che subentra la nostra Rubrica, che anche oggi vi proporrà una news da analizzare con la lente d’ingrandimento della smorfia napoletana. Parliamo di spreco in cucina: molti prodotti negli ultimi anni hanno aumentato la loro durata grazie ad alcuni particolari accorgimenti. Anche la frutta e la verdura maturano in maggior tempo rispetto al passato, ma esiste ancora un margine di miglioramento. Soprattutto perché in base alle statistiche viene comunque gettato via un terzo della coltivazione. Un’azienda ha deciso quindi di correre ai ripari, realizzando un bollino adesivo che grazie ad un formula particolare rallenterà la maturazione. In particolare sembra che sia la cera d’api e il cloruro di sodio ad impedire che frutta e verdura marciscano prima del previsto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la frutta, 63, la maturazione, 81, la coltivazione, 50, la freschezza, 21, e la lentezza, 8. Come Numero Oro scegliamo invece il controllo, 19.

