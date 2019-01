Migranti salvati dai cittadini a Crotone/ Torre Melissa, barca si capovolge: il sindaco coordina i soccorsi

Mentre imperversa lo scontro al Governo tra Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte per i migranti della Sea Watch-Sea Eye, a Crotone scendono in campo i cittadini: cinquantuno persone di etnia curda sono state tratte in salvo dai residenti di Torre Melissa. Come riportato dai colleghi di Tg Cal 24, i migranti sono giunti all’alba lungo la costa ionica a bordo di una imbarcazione a vela: la barca si era incagliata a pochi metri dalla spiaggia nei pressi di un hotel, per poi capovolgersi. I residenti della zona sono giunti immediatamente sul posto a causa delle urla delle persone, con il sindaco Gino Murgia che ha coordinato i soccorsi con l’ausilio dei cittadini. L’hotel presente nelle vicinanze ha messo a disposizione l’imbarcazione di salvataggio, con la quale sono state salvate sei donne e quattro bambini, tra cui un neonato.

MIGRANTI CROTONE, I CITTADINI SOCCORRONO 51 PERSONE

Una situazione di emergenza affrontata prontamente dall’amministrazione locale e dai comuni cittadini, con i migranti che si sono rifugiati successivamente all’interno dell’hotel, che ha messo a disposizione stufe, phon e coperte per permettere loro di asciugarsi e cambiarsi. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e le forze di polizia per gli adempimento di rito. Ansa evidenzia che i migranti verranno ora trasferiti al Centro di accoglienza di Sant’Anna, a Crotone, per le procedure di identificazione. La sezione crotonese di Croce Rossa Italiana ha scritto su Facebook: «Per lo più uomini adulti ma anche donne e bambini erano presenti sul l’imbarcazione che incagliandosi si è ribaltata in mare , per fortuna a pochi metri dalla costa, in tutto 50 le persone che in autonomia hanno chiesto soccorso presso un residence della zona. Dopo qualche minuto la macchina d’emergenza preposta per tali eventi, si è attivata portando soccorso e assistenza agli ospiti».

