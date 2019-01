Udine, ordina una pizza: massacrata di botte/ 47enne brasiliana aggredita perchè “non parla italiano”

Una 47enne di origine brasiliana è stata massacrata di botte a Udine perché non parlava italiano. La brutale aggressione è avvenuta dopo che la donna aveva ordinato delle pizze, in un locale che vendeva pizze d’asporto. La donna, residente a Cavasso Nuovo nel pordenonese, stava aspettando nella pizzeria presso Mereto di Tomba la sua consegna. Secondo testimoni era in compagnia dei figli ed aveva comunque fatto la sua ordinazione in un buon italiano, quando improvvisamente è stata apostrofata da un uomo all’interno del locale che l’ha minacciata, gridandole: “Qui siamo in Friuli e si deve parlare friulano per legge.” Sempre secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato in evidente stato di ebbrezza.

DE MONTE (PD): “AGGRESSIONE RAZZISTA”

La situazione è improvvisamente degenerata quando la donna ha deciso, per evitare liti, di uscire fuori dal locale. Nonostante questo, l’aggressore l’ha inseguita e si è scagliato contro di lei, picchiandola selvaggiamente. Il figlio ha tentato di frapporsi tra la madre e l’aggressore, che ha avuto però la meglio rompendo il naso della 47enne e procurandole numerosi traumi facciali, come emerso dal referto dell’ospedale, con la donna che si è affidata alle cure mediche dopo l’aggressione subita. “Siamo davanti a un atto grave e particolarmente insopportabile sia perché commesso ai danni di una donna sia perché dal retrogusto razzista” è stato il primo commento sulla vicenda dell’eurodeputata del Pd Isabella De Monte, “abbiamo già sentito qualcuno affrettarsi a dire che non si tratta di una aggressione a sfondo razziale e che il pestaggio è avvenuto per colpa dello stato di ebbrezza dell’aggressore: la ricostruzione delle dinamiche è in capo alle forze dell’ordine e agli inquirenti.“

© RIPRODUZIONE RISERVATA