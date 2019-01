Cuneo, donna tenta di avvelenare il marito: arrestata/ Ultime notizie, sostanze vietate in cibi e bevande

Una donna di Cuneo ha tentato più volte di avvelenare il marito, fino a che è stata arrestata dai carabinieri. La storia, riportata da diversi quotidiani online fra cui La Stampa, ci giunge precisamente da Bra, nel cuneese (Piemonte), dove una donna di 49 anni ha cercato ripetutamente di ammazzare il proprio compagno di vita, somministrandogli farmaci e altre sostanze vietate nel cibo e nelle bevande. A porre fine ai tentativi di avvelenamento del marito, sono stati i carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni, della compagnia di Alessandria, entrati in azione proprio mentre la signora stava avvelenando per l’ennesima volta il suo consorte. All’arresto della moglie diabolica si è giunti dopo una serie di indagini per accertare appunto la pericolosissima pratica della donna, che con grande probabilità stava cercando di ammazzare il marito, al momento ricoverato in ospedale e non in pericolo di vita.

CUNEO, DONNA TENTA DI AVVELENARE IL MARITO

La moglie, una donna di 55 anni, nascondeva sostanze vietate, anche anticoagulanti in dosi massicce e potenzialmente letali, nel cibo e nelle bevande, ed è stata sorpresa grazie anche all’aiuto dei filmati delle telecamere di sorveglianza piazzate segretamente nell’ospedale. Il provvedimento di fermo nei confronti della donna è scattato lo scorso 28 dicembre a seguito delle indagini coordinate dalla procura di Asti, e al momento non è ancora chiaro il numero di sostanze velenose presenti nei cibi, ne tanto meno il perché la donna agisse in tale modo: resta quindi da scoprire il movente del tentato omicidio, che non è da escludere abbia come fine un risvolto economico, magari un’eredità importante, oppure, una vendetta per qualche questione in sospeso. Al momento il marito/vittima si trova ancora ricoverato presso l’ospedale di Bra, ma fortunatamente sembra aver superato il peggio. Nella giornata di oggi si terrà una conferenza stampa presso il comando provinciale del carabinieri di Cuneo da cui si scopriranno ulteriori dettagli in merito a questa vicenda da film.

© RIPRODUZIONE RISERVATA