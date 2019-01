Eurojackpot/ Estrazione 11 gennaio 2019: ecco i numeri vincenti di oggi! (n 02/2019)

Non si sono fatti attendere i numeri vincenti di oggi, venerdì 11 gennaio 2019, di Eurojackpot. La “lotteria” europea che stasera mette in palio 17 milioni di euro ha la sua combinazione fortunata, che vi invitiamo a controllare per poter procedere con la verifica della vostra schedina. Dopo aver tentato la fortuna con Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ma senza esagerare, gli italiani ci riprovano oggi con una sfida internazionale e che mette in palio un montepremi altrettanto ricco. L’attesa è quindi finita per chi non vedeva l’ora di controllare la propria giocata. Qualcuno è riuscito a centrare i numeri esatti della combinazione fortunata? Questo è l’unico modo per aggiudicarsi il premio più ricco e ambito. Ma ci sono altre 11 categorie con le quali rientrare tra i vincitori di Eurojackpot. E alcune di queste garantiscono comunque premi davvero ricchi. La svolta potrebbe essere molto vicina per qualcuno di voi… (agg. di Silvana Palazzo)

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Seconda estrazione dell’anno per Eurojackpot, che torna dunque oggi con un nuovo concorso. C’è voglia di rivalsa in Italia dopo quanto accaduto nell’appuntamento della scorsa settimana. La vincita più alta venerdì scorso per quanto riguarda le giocate italiane è stata quella che ha portato ad un “4+2” da 4.108,90 euro. Si può fare sicuramente meglio oggi, 11 gennaio 2019, anche perché si tratta di un gioco particolarmente generoso. Lo dimostrano le quote della scorsa settimana, con il “5+1” da poco più di 384mila euro. Questo il premio riservato a ciascuno dei quattro possessori delle schedine risultate vincenti. Ma non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il “5+0” da 108mila euro circa. In questo caso sono cinque le schedine fortunate. E poi ci sono appunto i “4+2”, tra cui risulta la schedina italiana. Sono comunque 12 le categorie di vincita per quanto riguarda Eurojackpot.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Eurojackpot, la sfida europea con cui si può vincere un jackpot sempre milionario, è pronto a regalare nuovi premi. E in Italia è già partita la caccia alla combinazione fortunata, perché il “5+2” è ovviamente la categoria più ambita, perché è quella con cui si vince il jackpot milionario europeo. A chi si avvicina per la prima volta a questo gioco assicuriamo che è un gioco molto semplice: basta scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. La giocata può essere effettuata in ricevitoria e online. Per l’estrazione di oggi di Eurojackpot ci sono ben 17 milioni di euro in palio. Visto che la settimana scorsa nessuno è riuscito a indovinare la combinazione vincente, il montepremi è salito. Questo è infatti un gioco sempre milionario: anche quando viene vinto, infatti, il montepremi di Eurojackpot riparte sempre da 10 milioni di euro e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

6 – 12 – 35 – 39 – 49

Euronumeri: 4 – 9

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



