Italia’s Got Talent 2019/ Anticipazioni e diretta: in giuria Federica Pellegrini e Mara Maionchi

Italia’s Got Talent va in onda con la prima puntata della nuova edizione venerdì 11 gennaio, in prima serata su Tv8. Al timone del talent show più pazzo della televisione italiana, per il terzo anno consecutivo, torna la bravissima Lodovica Camello. Le prime sette puntate di Italia’s Got Talent 2019 saranno dedicate alle audizioni a cui hanno partecipato migliaia di concorrenti, alla ricerca di un momento di notorietà. Le audizioni si sono svolte nei teatri di Vicenza, Ancona e Milano. Lodovica Camello, nel backstage, intrattiene i concorrenti e raccoglie le loro sensazioni. Ogni concorrenti ha a disposizione cento secondi per convincere i giudici e aggiudicarsi almeno tre “sì” per accedere alla fase successiva. I 28 artisti che hanno superato il turno parteciperanno alle due semifinali che si svolgeranno a Roma. I finalisti saranno dieci a cui si aggiungeranno i cinque concorrenti che sono stati premiati dai giudici e dalla conduttrice con il “Golden buzz”. La finalissima andrà in onda in diretta il prossimo 22 marzo.

LA GIURIA DI ITALIA’S GOT TALENT 2019

Elemento fondamentale di Italia’s Got Talent è la giuria. Per l’edizione 2019, accanto ai veterani Claudio Bisio e Frank Matano, ci saranno due importanti novità che sono Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Dopo l’ennesima esperienza come giudice di X Factor che si è conclusa con la vittoria del suo cantante, Anastasio, Mara Maionchi si tuffa in una nuova avventura giudicando il talento di persone comuni, alla ricerca di un riscatto personale. Per la prima volta in tv come protagonista e non come ospite, in giuria, ci sarà anche la regina del nuoto italiano ovvero Federica Pellegrini. Per la campione italiana si tratta di una nuova esperienza, decisamente diversa da quella avuta finora nelle vasche delle piscine.

I CONCORRENTI

Sono tantissimi i talenti o aspiranti tali che si sono presentati sul palco di Italia’s Got talent. Tra i concorrenti che, in 100 secondi, cercheranno di portare a casa tre sì da parte della giuria, ci sarà un pensionato campione mondiale di sollevamento pesi, i ventilatori che danzano, un coro che non canta e musiciisti che suonano il pianoforte con i piedi. Talenti molto diversi tra loro che, oltre ad emozionare, faranno anche divertire il pubblico a casa e in studio, ricordando il clima che si respirava durante La Corrida di Corrado.



