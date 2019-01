Paolo Bonolis, lo schiaffo a Daniel Nilsson/Foto: Avanti un altro, bacchettata al Bonus “Non ridi di Laurenti”

Numerosi sono i momenti di ilarità all’interno del game quiz di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Il conduttore riesce a creare situazioni dalle facili risate e il pubblico lo ama proprio per questo suo lato ironico, ma, dall’altra parte, sempre serio e adeguato al suo mestiere. Qualche puntata fa, però, Paolo Bonolis è andato su tutte le furie, ha difeso la sua spalla, Luca Laurenti tirando uno schiaffo al valletto del programma, Daniel Nilsson. Laurenti stava leggendo la domanda alla concorrente: “Per suonare la tromba non basta soffiare, ma è fondamentale fare che cosa? Spernacchiare con le labbra o arrotolare la lingua”. Laurenti per leggere quella domanda si impappina e suscita il riso di Bonolis, ma non solo. Il valletto, Daniel Nilsson, presente in studio scoppia in una fragorosa risata. Il conduttore non ci sta, si alza, va verso il modello e parte lo schiaffo. “Questo è un mio amico. Ridi di tua sorella, di tuo fratello, ma non ridere del mio amico. Stai al posto tuo, al posto tuo”.

FINE DEL LITIGIO CON LAURENTI

Il valletto, Daniel Nilsson, di certo non si aspettava quella reazione. Riceve lo schiaffo, guarda Bonolis: “Fai piano”. Il modello sembra essere molto trattenuto in quella situazione, non sa come comportarsi e cerca di buttarla sul ridere: “Ma lui ha sbagliato”. Luca Laurenti avrà pure sbagliato, come capita a tutti, anche ai più grandi, ma Paolo Bonolis non accetta che nessuno possa prenderlo in giro per nessun motivo. Un gesto che è riuscito a mettere a tacere tutte le voci che circolavano riguardo a una presunta crisi tra il maestro Laurenti e il conduttore romani. I rumors parlavano di un litigio tra i due, ma la scenetta li ha messi a tacere. Quindi Luca Laurenti riconfermato per l’ottava edizione del programma come anche Miss Claudia (Claudia Ruggeri), la dottoressa sexy (Maria Mazzae), la bonas (Laura Cremaschi) e tanti altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA