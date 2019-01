ROVAZZI IN KENYA CON LA FIDANZATA KARINA/ Foto, Fabio al Billionaire prima della faticaccia di Sanremo

Al Billionaire ci si stanca, con felicità, ma non come al Festival di Sanremo che presto assorbirà completamente la vita di Rovazzi per poco meno di un mese. Proprio in vista della faticaccia e dall’assenza dalla vita della fidanzata Karina, Fabio ha deciso di volare in Kenya e soggiornare proprio nel ricco resort dei vip per dividersi tra massaggi, buon cibo ed escursioni tanto che, in uno degli ultimi video diretta social ha rivelato: “Sono così stanco… ora torno al Billionaire per cenare”. A quanto pare la vacanza si sta rivelando molto intensa, è davvero questo quello che Rovazzi cercava in vista del suo lavoro al Festival di Sanremo? Sembra proprio di sì anche se le polemiche non sono mancate visto che il giovane è riuscito in poco tempo a scalare le vette delle vendite e del successo tanto da permettersi addirittura un resort di questo livello. Invidia? (Hedda Hopper)

Karina e tanto relax per lui

Fabio Rovazzi ha deciso di staccare la spina e regalarsi una vacanza. Dopo l’esperienza televisiva di Sanremo Giovani al fianco di Pippo Baudo, il giovane talento della musica è volato in Kenya in compagnia della sua fidanzata Karina Bezhenar. Il milanese ha voluto documentare la sua esperienza mozzafiato tramite il suo account ufficiale di Instagram e la prima tappa del suo itinerario è stata Malindi per visitare il centro di ricovero animali: il Sanctuary of Malindi. In questo piccolo zoo, il compito degli addetti è quello di prendersi cura di animali malconci e visibilmente feriti. Ed infatti nel giardino zoologico si trovano tartarughe centenarie ma anche serpenti insoliti e pericolosi fino a trovare anche avvoltoi e falchi. Quello che il buon Rovazzi ha appena visitato è un ambiente custodito dove gli animali, per merito delle sapienti cure dei ranger possono essere riabilitati e successivamente lasciati in libertà.

Ecco come Fabio Rovazzi si prepara per Sanremo

Il viaggio di Fabio Rovazzi e della fidanzata Karina Bezhenar è poi proseguito con un Safari fotografico di tre giorni nella Savana e in un lodge isolato e totalmente immerso nella natura incontaminata. Al fianco di un ranger sopra una jeep, l’ex YouTuber e la sua fidanzata hanno potuto visionare da molto vicino le più disparate specie animali che vivono nel loro habitat naturale. Nonostante i notevoli ed affascinanti avvistamenti, non tutte le specie sono state scorte. Ed infatti il giaguaro non è stato visto da nessuno dei due giovani. Successivamente il percorso di Rovazzi e della sua giovane compagna è proseguito verso la riserva faunistica Masai Mara in compagnia dell’affascinante e antico popolo Masai con cui hanno passato un gradevolissimo giorno tra danze caratteristiche e canzoni nel rispetto delle loro tipiche abitudini. Il Safari si concluderà con il rientro della coppia a Malindi al Billionaire Resort di Flavio Briatore di cui sono ospiti presso i loro lussuosi alloggi. Il cantante tra poco tornerà in Italia per salire sul palcoscenico del Festival di Sanremo sempre in compagnia dell’amico nonché collega, Pippo Baudo: bel modo per ricaricare le pile, non trovate?

