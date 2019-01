Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 6/2019)

Il concorso del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto ci regalerà delle forti emozioni anche questa sera, dopo l’ultima estrazione. Tutti gli appassionati della Sisal non aspettano altro, soprattutto perché l’ultimo appuntamento della settimana potrebbe regalare premi sostanziosi. L’ultima statistica contribuisce ad aumentare le aspettative: quale dei due giochi si è posizionato al primo posto delle classifiche? Il 10eLotto ha centrato il podio grazie ad un vincitore di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, con un premio da 90 mila euro ottenuti grazie a due 9. Due giocate che potrebbero riguardare un unico fortunello e che hanno registrato un bottino da 50 mila e 40 mila euro. Secondo posto per Sommatino, in provincia di Caltanissetta, con un biglietto vincente per l’estrazione immediata del valore di 50 mila euro. Infine 30 mila euro al 3 indovinato a Lanciano, in provincia di Chieti. Doppia vincita anche per il primo posto della Top 3 del Lotto, dove troviamo due vincite sulla Nazionale, del valore di 13.950 euro nel primo caso e 12.975 euro nel secondo. Se il fortunello in questione fosse uno solo, il bottino totale sarebbe di circa 27 mila euro. Si prosegue con la provincia di Varese grazie a Carnago, dove un appassionato ha centrato un terno e tre ambi su Firenze del valore di 19.500 euro. Infine la provincia di Pesaro-Urbino con Terre Toveresche ed un bottino da 14.250 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot ancora assente, per un SuperEnalotto che potrebbe vivere presto l’estrazione della sestina vincente. Il concorso di questa sera vedrà il montepremi raggiungere il valore di 89,7 milioni di euro, a cui andranno aggiunti i tesoretti delle quote secondarie. Nell’ultimo appuntamento c’è stato un nuovo scossone per tutte le quote minori, come dimostra la statistica ufficiale. Primo posto per il 5 da oltre 87 mila euro, realizzato da due giocatori, mentre assente il 4+. Il secondo posto viene centrato quindi dal 3+ con 3.332 euro destinati ad 88 vincitori, mentre sale il 4 con 442,11 euro imbroccati da 398 appassionati. Sale anche il 3, con un premio da 33,32 euro e 15.975 vincitori, così come il 2 da 6,03 euro. I giocatori più fortunati sono stati 274.753 in tutto. Si chiude come sempre la classifica con la tripletta del SuperStar, guidata dal 2+ da 100 euro. I vincitori sono 1.247, mentre 9.235 per il premio da 10 euro dell’1+. Infine 20.636 appassionati collegati alla vincita dello 0+, ancora una volta del valore di 5 euro.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo al centro della scena per un sabato ricco di premi e sorprese. Il montepremi potrebbe scegliere un fortunello a cui donare il proprio bottino, anche se gli appassionati potrebbero raggiungere la vetta della classifica anche grazie ad una delle quote secondarie. Il dubbio per tutti rimane sempre lo stesso: come valorizzare al meglio la propria vincita? Una prima spesa aiuterà ad inaugurare il tesoretto appena conquistato e se non avete ancora le idee ben chiare in merito, potete sempre affidarvi al consiglio della nostra Rubrica. Grazie a KickStarter, abbiamo selezionato per voi un progetto che unisce moda e musica. MusicCloth sembra un normale portafoto, ma in realtà nasconde un segreto: il ritratto all’interno è realizzato infatti grazie all’intreccio dei nastri delle musicassette. Un bel ritorno al passato per un oggetto unico e personalizzabile: single e coppie potranno infatti scegliere di trasformare le loro foto ricordo in MusicCloth. Il goal da circa 700 euro è già stato raggiunto, ma l’asta si concluderà solo fra 20 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è già pronto per realizzare i sogni di tutti gli appassionati della nota lotteria. Il nuovo concorso riaccende le speranze di chi vorrebbe conquistare uno dei premi previsti dal gioco, anche se saranno in pochi a conquistare i bottini più importanti. Tutti i giocatori però hanno la stessa probabilità di vincere, visto che le modalità di gioco legate al Lotto prevedono diverse combinazioni ed altrettanti premi. Per riuscire a diventare uno dei nuovi vincitori bisogna però partire dai numeri da giocare: li avete già scelti? In caso contrario vi sarà utile il consiglio della nostra Rubrica, già a caccia di una news da dare in pasto alla smorfia napoletana. Vi parliamo di un mistero finalmente svelato e che per tanto tempo ha permesso alla Russia di ottenere il primato per il robot più moderno del territorio. Boris è stato presentato durante il forum annuale di Yaroslavl ed il pubblico è rimasto subito affascinato dalle sue grandi capacità di calcolo. Senza considerare che Boris è anche in grado di parlare. Il sospetto che ci fosse qualcosa di poco chiaro tuttavia ha svelato il segreto: Boris in realtà non è un robot, ma un semplice costume messo in vendita a 4 mila euro circa. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’inganno, 44, l’essere umano, 19, il calcolo, 66, la tecnologia, 87, e la lingua, 27. Come Numero Oro scegliamo invece il mistero, 71.

VIDEO, I RISULTATI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO





