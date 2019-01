MORGAN E J-AX A THE VOICE 2019/ L’indiscrezione sui coach: Simona Ventura tra new entry e vecchie conoscenze

La nuova edizione di The Voice of Italy somiglia un po’ a X Factor. Cambiano solo i ruoli: Simona Ventura da giudice a conduttrice, mentre Morgan passa a “coach” degli aspiranti talenti. Riconfermato J-Ax; ignota la sorte di Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Per Ventura e Morgan è stata una vera sorpresa. Non solo, infatti, tornano in Rai, ma ci tornano insieme. La parentesi Sky/Mediaset di Simona è stata piuttosto lunga. Quanto a Morgan, invece, l’abbiamo (ri)visto lo scorso anno in una puntata de La mia passione. Stando a quanto riportato da Tvblog, non c’è più budget per un The Voice in grande stile. Le registrazioni si effettueranno in via Mecenate, nello studio 2000 già occupato da Ora o mai più. Non appena dismessa la scenografia, si partirà subito con il talent. È un gioco al ribasso: le due produzioni condivideranno parte dell’allestimento.

Morgan e J-Ax, The Voice 2019: la contesa tra talent

La misura adottata dalla Rai permetterà di abbassare non poco il costo delle puntate. Così, se qualche settimana fa si parlava di “milioni”, oggi l’ordine di grandezza è un po’ diverso. Ad ogni modo, The Voice non si risparmia sul fronte dei coach: Morgan è tra i giudici più ambiti quando si parla di musica, e la riconferma di Ax farà piacere agli aficionados. Il dato certo (o quasi) è che Morgan non tornerà a X Factor. Quest’autunno si era persino ipotizzata una staffetta con Asia Argento, ex moglie e madre di sua figlia, ma per ora non c’è da sperarci. La Rai – confidiamo – sarà casa sua ancora per un po’.

