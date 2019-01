Oroscopo Paolo Fox 2019/ Sabato complicato per Cancro e Bilancia (Previsioni, oggi 12 gennaio)

OROSCOPO PAOLO FOX, 12 GENNAIO 2019: L’ANALISI SEGNO PER SEGNO

Anche oggi, sabato 12 gennaio, l’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele ci viene in soccorso. Partiamo dall’Ariete, che ha un sabato che nasce con la Luna nel segno: ora è difficile non pensarvi come uno dei segni in grande rinascita. Questo perché questa rinascita si vede anche nei modi di fare e anche nelle sfide che si possono attuare in questo periodo. Ci sono alcune giornate più faticose perché gli Ariete cercano di mettersi contro tutti: per vincere una sfida è necessario mettersi sempre sulla prima linea. In queste 48 ore è meglio frequentare più gente che vi vuole bene. Il Toro raramente si ferma, siete vicini di casa di un altro segno testardo, cioè l’Ariete. Ma rispetto a questo segno voi siete governati da Venere non da Marte, mettete in atto strategie vincenti con pazienza; anche quando perdete del tutto la pazienza è sempre utile per arrivare a uno scopo preciso. Difficilmente voi vi limitate a sparare nel mucchio, volete degli ottimi risultati. Con Saturno positivo e Mercurio in una posizione eccellente i risultati saranno ancora più belli. I Gemelli devono affrontare l’inizio dell’anno con pazienza, questo perché non c’è giorno in cui non si arrivi a discussioni e tensioni. Chi ha un collega teso e nervoso e un capo che pretende molto deve usare tutti i giorni quella furbizia regalata da Mercurio. Cercate di essere più furbi perché ora sarà possibile superare un ostacolo con maggiore attenzione a risorse e capacità. Arriva un week-end di recupero ma nell’amore non mancano le divergenze perché forse avete perso del tutto la voglia d’amare e dovete ritrovarla. Il Cancro sabato e domenica ha giornate impegnative e nervose, inoltre a livello personale alcuni vivono tensioni. Se ci sono pressioni dall’esterno, infatti, inevitabilmente dovete subito reagire. Quando ci sarà il prossimo giro di boa, cioè Urano torna dissonante, sarete un po’ nervosi. Se c’è una società in corso e avete stipulato un patto attenzione e state pronti per marzo perché potrete rimescolare tutte le carte. Se le pressioni sono presenti è anche vero che ci potrebbe essere qualcosa che si allontana da voi. Il fine settimana inoltre potrebbe far riemergere alcune divergenze sopite.

OROSCOPO: FOCUS LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per Radio Latte e Miele, il Leone tra le giornate di sabato e domenica ha molto impeto. Questo si traduce in un aumento della voglia d’amare. Questo fine settimane potete vincere delle sfide, regalare sorrisi e amare come solo voi sapete fare. Essere amati da uno di voi è davvero bello. Voi non scegliete mai a caso, cercate delle persone di valore che potete mostrare. Non sottovalutate i sentimenti perché con Giove, Venere e Marte favorevoli c’è la possibilità di muovere tutto. La Vergine ha stelle migliori rispetto a queste ultime due giornate in cui ci sono stati problemi. In amore e famiglia ci sono complicazioni o problemi fisici. Ora è il caso di chiedersi cosa sia accaduto nelle ultime ore. Chi alzato troppo il tiro si dovrebbe prendere una pausa. Forse poi è necessario rilassarsi perché si deve curare un problema che avete da un po’ di tempo. La Bilancia vive giornate conflittuali, in lavoro c’è molta competizione, qualcuno mette in discussione il vostro lavoro e Saturno è dissonante come l’anno scorso. Ora vi rendete conto che cambiare è stato bello ma forse è meglio che torniate sui vostri passi. Il discorso è diverso per chi lavora con il proprio partner. In ogni caso sembra tutto da rivedere ma ricordatevi di fare tutto con passione. Lo Scorpione cerca l’amore e deve guardarsi più attorno. La vostra idea della fatica è legata a una conflittualità che vivete con il mondo reale. Vi piacciono le illusioni e la realtà per questo non vi soddisfa.

SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI. CHE SABATO SARÀ?

Le previsioni per sabato 12 gennaio parlano di un Sagittario che in questo sabato avrà un peso particolare per ogni parola pronunciata in un week-end influenzato da Venere, Marte e Giove in posizione interessante. Quando ci sono buone stelle vi dovete muovere, viaggiare e fare più incontri. Potete dire anche stop se qualcosa non vi piace e ripartire da zero. Il Capricorno deve consolidare il lavoro e le emozioni, vi emozionate sempre quando avete qualcosa di concreto. In questo fine settimana recuperate ma nell’amore e nelle relazioni con gli altri ci sono problemi perché voi siete fin troppo intransigenti. L’Acquario tra le giornate di sabato e domenica può fare cose in più. Potete accettare inviti e se avete voglia di stare con una persona che vi piace ora avete davvero il via libera. Poi se dopo un dicembre molto difficile avete un amore importante è il caso dare il meglio di voi stessi. Siate originali con le vostre scelte e date di più in amore. I Pesci hanno un fine settimana che porta spese in più e perplessità. Questa situazione migliora da febbraio e alcuni rapporti sentimentali forse non sono all’altezza. Vi sentite traditi e messi in gioco oppure forse desiderate un’altra passione. Fate lo stretto indispensabile perché gennaio è complicato. Prendete poi le distanze da chi non è dalla vostra parte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA