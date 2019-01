SFERA EBBASTA INDAGATO: “ISTIGAZIONE ALL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI”/ Esposto da senatori Forza Italia

Sfera Ebbasta, punto di riferimento della scena trap italiano, è indagato dalla procura di Pescara per istigazione all’uso di sostanze stupefacenti. Lo riporta Il Centro, sottolineando come il fascicolo a suo carico sia stato aperto a seguito dell’esposto presentato da due senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Massimo Mallegni, che hanno individuato come destinatario la procura di Pescara in quanto tappa del tour del cantante. Il nome di Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, è anche legato tristemente alla tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre persero la vita 6 persone, cinque adolescenti e una mamma che aveva accompagnato la figlia al concerto del trapper, in programma proprio nel locale in provincia di Ancona. Nell’immediatezza della tragedia erano scaturite le polemiche attorno ai contenuti dei testi di Sfera, ritenuti certamente poco educativi, per usare un eufemismo, per gli adolescenti che ne fanno ascolto quotidianamente.

SFERA EBBASTA INDAGATO DOPO ESPOSTO FORZA ITALIA

L’indagine nei confronti di Sferra Ebbasta ha preso dunque le mosse dall’esposto presentato in procura dai senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Massimo Mallegni. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, secondo i parlamentari azzurri, il trapper prospetta l’utilizzo di sostanze stupefacenti come uno stile di vita simbolo del successo. Malan e Mallegni hanno presentato l’esposto in 18 procure italiane spiegando che oltre a “frequenti oscenità”, i testi delle canzoni di Sfera “si riferiscono pressoché tutti all’uso di droghe e spesso al loro spaccio, senza mai accennare alle negatività di tali pratiche“. Da qui è derivata la decisione dei magistrati abruzzesi di aprire un fascicolo a carico del trapper. Secondo quanto scrive Il Centro, al termine della fase istruttoria, che il procuratore Massimiliano Serpi “ha voluto comunque disporre senza valutare l’eventuale possibilità di spostare magari la competenza alla procura corrispondente alla prima città in cui il cantante si è esibito, è possibile che il magistrato che conduce l’inchiesta decida di ascoltare lo stesso” Gionata Boschetti, ovvero Sfera Ebbasta.

