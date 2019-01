Blocco auto Roma: stop traffico 13 gennaio 2019/ Ultime notizie domenica ecologica: chi può circolare e orari

Un’altra domenica ecologica per Roma col blocco del traffico auto: il 13 gennaio torna il divieto totale di circolazione. È ormai un provvedimento rituale che è stato adottato negli anni dalle diverse giunte che si sono succedute al Campidoglio. E ora siamo al terzo appuntamento stagionale. Il blocco del traffico auto nasce dalla necessità di contenere le emissioni di inquinanti e contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. Quindi, nella ZTL Fascia Verde della PGTU è vietato circolare con le auto Roma nelle fasce orarie dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Il divieto di circolazione riguarda tutti i veicoli a motore fino a diesel euro 6. Potranno invece circolare, tra gli altri, i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Sono esenti dal blocco auto a Roma anche per le auto a benzina Euro 6, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.

ROMA, BLOCCO TRAFFICO AUTO: LA MAPPA

Alla Polizia locale di Roma Capitale il compito di vigilare per garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione. Il nuovo perimetro della Fascia Verde, ridotto rispetto al Grande Raccordo Anulare, permette di raggiungere i parcheggi di scambio e i capolinea del trasporto pubblico. In questo modo si possono usare mezzi alternativi all’automobile per muoversi. Il divieto di accesso e di circolazione nell’area urbana, all’interno della Fascia Verde, riguarda i veicoli inquinanti ed è delimitato dal tracciato del Grande Raccordo Anulare con l’esclusione delle quattro zone denominate Zona A, B, C e D aventi un perimetro le cui vie si intendono ammesse alla circolazione. I prossimi appuntamenti con la domenica ecologica a Roma sono il 10 febbraio e il 24 marzo, ma date e orari suscettibili di modifiche se si dovessero verificare eventi non previsti e non prevedibili. Vi ricordiamo che la domenica ecologica prevede che gli impianti termici siano gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio. Clicca qui per visualizzare la mappa della Fascia Verde.

