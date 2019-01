Incidente mortale sulla Milano-Meda/ Ultime notizie, taxista soccorre 3 giovani e viene investito in pieno

Incidente mortale avvenuto nella notte fra sabato 12 e domenica 13 gennaio, sulla Milano-Meda. Una persona é morta ed altre tre sono rimaste ferite, a seguito di un tamponamento avvenuto attorno alle ore 3:30 all’altezza dello svincolo di Binzago, a Cesano Maderno, in direzione nord. Come riferito dai colleghi di MilanoToday, un taxista si era fermato per soccorrere una Fiat 600 con a bordo alcuni giovani che si era ribaltata, rimanendo in mezzo alla carreggiata. Mentre l’uomo stava aiutando i feriti, indossando anche l’apposito gilet giallo per essere riconoscibile, sono sopraggiunte in quegli istanti altre due auto, fra cui una che l’ha centrato in pieno. La vittima ha 47 anni ed è residente nel comasco, e il mezzo che l’ha investito è scappato senza fermarsi a prestare soccorso e a sincerarsi delle condizioni dello stesso. Nel dettaglio sono rimaste coinvolte quattro auto, una Fiat 600, una Renault Clio modello recente, una Volkswagen Passat e un quarto mezzo, quello appunto del pirata della strada.

INCIDENTE MORTALE SULLA MILANO-MEDA

Mentre il taxista stava soccorrendo i ragazzi sulla 600 ribaltata, sono sopraggiunte altre due auto, e il 47enne è stato sbalzato ad una decina di metri di distanza, morendo sul colpo. Immediata la chiamata dei soccorsi ma per la vittima non vi è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni subite a seguito del violento impatto. Sulla piccola utilitaria Fiat vi erano invece due giovani ragazzi e un ventunenne, fortunatamente rimasti feriti in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polstrada di Milano, che dopo una breve indagine hanno scoperto l’esistenza appunto di una quarta auto, che dopo aver investito l’uomo è scappata, lasciando però sul luogo dell’incidente la targa. Alla guida vi era un ragazzo di 21 anni che è stato rintracciato poche ore dopo, e che era bordo di un’Audi al momento dell’impatto: il giovane è stato portato in ospedale per l’alcol test e la sua posizione è al momento al vaglio degli inquirenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA