Omicidio asilo Roma, indagato fratello ‘Libanese’ della Banda Magliana/ Subito interrogato Augusto Giuseppucci

C’è una svolta nell’orrendo omicidio-agguato avvenuto lo scorso giovedì davanti all’asilo “il Girasole” nel quartiere della Magliana a Roma: la morte del pregiudicato Andrea Gioacchini, ucciso con 5 colpi di pistola davanti alla compagna non appena aveva lasciato i figli a scuola, sarebbe legata alla Banda della Magliana, l’iperfamosa organizzazione criminale di stampo mafioso che negli Anni Settanta seminava il terrore a Roma e non solo. Secondo il Messaggero, ad essere indagato (e già interrogato) dalla Procura di Roma sarebbe Augusto Giuseppucci (65 anni), fratello del più famoso Franco detto “Er Negro”, il primo boss della Banda: proprio a Franco Giuseppucci si è liberamente ispirato il personaggio del “Libanese” nel film e serie tv “Romanzo Criminale” che racconta appunto le trame (spesso solo ispirate) della Banda della Magliana. «L’uomo ha accettato di essere sottoposto alla prova dello stub, in cerca di tracce di polvere da sparo, ma nega ogni tipo di responsabilità», rilancia il Corriere della Sera assieme alle fonti del Messaggero.

LE INDAGINI E LA SVOLTA

Al momento non si hanno maggiori informazioni in merito ai motivi che vedrebbero legati il pregiudicato Gioacchini, noto dalla Polizia per precedenti in carcere dopo condanne di droga, armi e usura, e il fratello di uno degli storici leader della Banda della Magliana: al momento ci sarebbe solo una ‘somiglianza generica’ (spiega Repubblica) tra l’uomo e l’identikit del killer fornito dai testimoni. La dinamica dell’agguato davanti all’asilo ha fatto intuire subito che potesse trattarsi di un omicidio in pieno stile mafioso, una sorta di esecuzione in pieno giorno davanti a donne e bambini inermi (per fortuna non feriti): era uscito dal carcere solo 4 giorni prima ma qualcuno evidentemente voleva farla pagare ad Andrea Gioacchini. Che questi poi sia effettivamente Augusto Giuseppucci, al momento, non è possibile dirlo con estrema sicurezza e bisognerà attendere lo sviluppo delle indagini per saperne di più.

