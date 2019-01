Corruzione in Puglia, arrestati due magistrati e un poliziotto/ Soldi e diamanti per “aggiustare” sentenze

Due magistrati e un poliziotto sono stati arrestati in Puglia perché “aggiustavano” processi e indagini in cambio di denaro. Tra le inchieste “sistemate” c’è pure quella a carico di Luigi D’Agostino, imprenditore che per un periodo è stato vicino al padre di Matteo Renzi. In carcere Antonio Savasta e Michele Nardi, che all’epoca dei fatti erano rispettivamente pm e gip alla Procura di Trani ma che attualmente lavorano a Roma, il primo come giudice e il secondo come sostituto procuratore. In carcere anche Vincenzo Di Chiaro, un ispettore di polizia in servizio al commissariato di Corato. Invece per gli avvocati Simona Cuomo e Ruggiero Sfrecola è stata disposta l’interdizione dall’esercizio della professione per un anno, mentre all’imprenditore barlettano D’Agostino è stato notificato un divieto di esercizio dell’attività imprenditoriale e degli uffici direttivi delle imprese per un anno. Stando a quanto riportato da La Repubblica, la Procura di Lecce ha quantificato mazzette che ammontano a diversi milioni di euro.

TANGENTI IN PUGLIA, SOLDI E DIAMANTI PER “AGGIUSTARE” SENTENZE

Le tangenti non venivano versate solo con consegne di denaro ma anche con regali, come orologi e pietre preziose. Le mazzette svelano dunque l’esistenza di un sistema di corruzione nel quale i magistrati piegavano l’uso della giustizia ai loro fini personali e chiedevano una corsia preferenziale per avvicinarsi a Palazzo Chigi e al Csm. Nardi, Savasta, Di Chiaro e Cuomo sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, falso ideologico e materiale. Invece l’avvocato Sfrecola e l’imprenditore D’Agostino sono accusati di concorso in corruzione; altri indagati rispondono di millantato credito e calunnia. L’ispettore di polizia arrestato si sarebbe messo «al servizio dell’imprenditore coratino Flavio D’Introno», finito tra gli indagati, come «collegamento con il magistrato Savasta per il complessivo inquinamento dell’attività investigativa e processuale da quest’ultimo posta in essere». La Procura di Lecce, che ha coordinato l’inchiesta condotta dai carabinieri, ha chiesto e ottenuto il sequestro di beni e conti corrente per un valore di 489mila euro per Savasta, 672mila per Nardi, a cui sono stati sequestrati anche diamanti e un Daytona d’oro, 436mila per Di Chiario e la stessa cifra per Cuomo, mentre 53mila per D’Agostino e Sfrecola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA