Foto con uovo su Instagram: record con 32 milioni di like/ Elogio dell’inutilità o inutile follia?

Sottolineare come sia importante l’elogio dell’inutilità non significa che ogni cosa inutile sia da elogiare: forse su questo “equivoco” spesso si gioca per affermare che “ciò che piace alla gente è legge. La notizia è semplice, quasi inutile per l’appunto: più di 25 milioni di persone hanno messo un “mi piace” all’immagine in uovo con sfondo bianco per il semplice fatto che si chiedeva così di sorpassare il primato della celeb Kylie Jenner (con la foto della figlia appena nata) per milioni di like su Instagram. Nulla di ammiccante, nulla di “spettacolare”, nulla di innovativo: solo un uovo, con sfondo bianco e con l’invito nella bio a mettere like per diventare la foto più “cliccata” di sempre. In pochissimo tempo il limite-record prima stabilito dall’ennesimo “prodotto” delle Kardashian’s di 25,2 milioni di like sul social del momento. Sono già oltre 32 milioni gli utenti che hanno accettato la “sfida” proposta dal profilo Egg Gang, misterioso proprietario dell’account più “celebre” del mondo.

LA FOLLIA DELL’INUTILE

Insomma, un bel sano elogio dell’inutilità – come la storia dell’arte, la filosofia morale e la cultura classica ci ha insegnato – o qualcosa di molto “cambiato”, un semplice scambio di addendi che provoca però risultati assai diversi? Sì, stiamo parlando della “follia” dell’inutile, l’assurdità di porre come “sfida mondiale” un semplice like “inutile” per poter ottenere un risultato “inutile” superando un record, neanche a dirlo, “inutile”. Eppure qualcosa di utile tale storiella la racconta: vedere come al giorno d’oggi una semplice inezia viene assunta a sfida “culturale” ha di che dirci e raccontarci nel nostro sempre più importante e “sacro” rapporto con i social. Non per sembrare i “soliti bacchettoni” anti-social (non ne abbiamo la stoffa, of course) ma solo per sottolineare come per “mister uovo” la gioia più grande della sua vita in questo momento è vincere uno scontro social con Kylie Jenner: «questa è una pazzia! Che meraviglioso momento per essere vivi. Questo è solo l’inizio». Di contro la reginetta social influencer ha subito replica con un video in cui rompe un uovo per strada, al grido di «prendi questo, ovetto». Il video ha ottenuto, neanche a dirlo, 13,6 milioni di like: e allora, come ci chiedevamo tempo fa in una vicenda di tutt’altro contorno “trash”, la domanda resta la stessa. «Se giochi costantemente con la provocazione al filo del trash e anzi lo assumi come “verità totale”, si finisce spesso per perdere il lume della “ratio” e ogni singolo atto diventa importante tanto quanto provocatoriamente viene mostrato. Diventa tutto relativo, dove non esiste non solo più la verità ma neanche il confine tra lo scherzo e la dignità, tra la battaglia e l’ipocrisia»: a nostro avviso, il giudizio vale ancora.

