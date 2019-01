Ken umano operato alla faccia/ Rodrigo Alves, nuovo intervento: “Quando mi hanno aperto, hanno trovato…”

Rodrigo Alves è sbarcato in Iran per la sua ultima procedura cosmetica: una riduzione del viso. Ebbene 1ì, il pupillo di Barbara d’Urso, quello che tutti conoscono per il Ken umano è giunto alla sua 63a chirurgia plastica che, secondo quanto lui stesso ha raccontato, includerà altre sette procedure. Le cose per lui sono sempre al top ma sicuramente sembra che ci siano anche dei problemi per via di questi interventi e dei cambiamenti. Come lui stesso ha rivelato al MailOnline sembra che il suo naso al momento “non funziona” e le macchine di scansione del passaporto negli aeroporti stanno iniziando a non riconoscerlo: “È il più grande intervento chirurgico della mia vita! Poi mi riposo per tre giorni e dopo di che mi sottoporrò un lavoro di naso usando la cartilagine dalle costole. Potrei anche aver bisogno di cambiare il mio passaporto perché il sistema di riconoscimento facciale all’aeroporto non mi riconoscerà più come in passato! Mi sto prendendo una pausa dalle lezioni di canto e registrando la mia canzone pop per avere un nuovo viso!“.

LE PAROLE DI RODRIGO ALVES

La celebrità di origine brasiliana ha viaggiato da Londra a Teheran questa settimana per l’intervento e subito dopo è apparso sui social con la medicazione e le bende ma annunciando a tutti che l’intervento è riuscito e che lui sta bene. Più tardi, Rodrigo Alves, ha spiegato: “Mi sono appena svegliato, l’intervento è durato cinque ore ma quando il viso era aperto hanno trovato tantissime cose...”. Nei video successivi non spiega poi cosa ma poco fa è tornato sui social dando il buongiorno sui social annunciando che questo è il primo giorno dopo l’intervento e che tutto è andato bene. Poi mostra la colazione e anche una serie di immagini che lo ritraggono pronto a lanciare il suo singolo. Alcuni parlano addirittura della sua presenza all’ Eurovision Song Contest 2019 come rappresentante di San Marino.

