Roma, malore in strada: muore ragazza 16enne/ Ultime notizie: choc anafilattico? Disposta l’autopsia

Dramma a Roma, dove una ragazza di appena 16 anni è stata colta da malore mentre era in strada la sera dello scorso sabato 12 gennaio. Nonostante il trasporto d’urgenza in ospedale, la ragazzina è morta poco dopo. A darne solo oggi notizia è SkyTg24 anche se appare ancora ignota la causa del decesso. Non si esclude tuttavia possa trattarsi di choc anafilattico. Le informazioni in merito alla tragedia che si è consumata in strada sono al momento scarne: si apprende solo che la ragazzina si trovava in strada in piazza delle Gardenie, nel quartiere Centocelle quando ha iniziato a sentirsi male. Trasportata in codice rosso all’ospedale Vannini, purtroppo è deceduta poco dopo. Sulla morte della giovanissima sono già state avviate tutte le indagini del caso da parte dei carabinieri della compagnia Casilina e sulla sua salma è stata disposta l’autopsia che confermerà o meno i sospetti sullo choc anafilattico come possibile causa della morte.

MALORE IN STRADA: MUORE 16ENNE, CHOC ANAFILATTICO COME CHIARA RIBECHINI?

Resta al momento un giallo la morte della 16enne avvenuta a Roma in seguito ad un malore in strada avvertito lo scorso sabato sera. La vicenda rimanda alla memoria quanto accaduto la scorsa estate alla giovane Chiara Ribechini, la 24enne morta improvvisamente in seguito ad uno choc anafilattico dopo aver mangiato al ristorante. La ragazza era allergica da molti anni e si era già recata presso il medesimo ristorante senza mai accusare alcun malore. Quella sera però, la cena si rivelò per lei letale poichè negli ingredienti c’era qualcosa che le provocò una forte crisi respiratoria. Chiara morì poco dopo in auto. Sin dall’infanzia la ragazza era allergica al latte ed a tutti i suoi derivati così come all’uomo e per questo si rivolgeva solo a ristoranti di fiducia. Non si esclude che anche la morte della 16enne possa essere legata a una vicenda simile a quella della 24enne toscana.

