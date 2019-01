ALESSANDRO NERI, SVOLTA NELL’OMICIDIO: 6 ARRESTI/ Delitto Pescara, ultime notizie: coinvolto in traffico droga

Arriva una svolta nelle indagini per l’omicidio di Alessandro Neri, il ragazzo di Pescara trovato morto il 5 marzo dell’anno scorso nel greto di un fiume. Sei persone sono state arrestate dai carabinieri questa mattina nell’ambito di un’operazione autorizzata dal Gip, su richiesta della Procura. Le ordinanze di custodia cautelare sono state spiccate per spaccio di stupefacenti, estorsione, porto abusivo di armi e incendio. A queste bisogna aggiungere un centinaio di perquisizioni tra Pescara, Chieti e Teramo. Come si può notare facilmente, nessuno dei sei arrestati è stato accusato di omicidio, ma gli inquirenti – spiega La Repubblica – mettono la loro cattura in diretta relazione con la morte del 28enne. L’uccisione di Alessandro Neri, è il convincimento degli inquirenti, potrebbe essere stato ucciso nel contesto di una partita di droga non pagata o di una rapina finita male.

OMICIDIO ALESSANDRO NERI: LE INDAGINI SULLA FAMIGLIA

In un primo momento le indagini degli inquirenti sull’omicidio di Alessandro Neri, ucciso dopo essersi recato ad un appuntamento in centro a Pescara, reduce dall’aver accompagnato mamma Laura a fare la spesa, si erano concentrate nella sfera familiare. L’ipotesi era che il 28enne avesse pagato per tutti i dissidi tra parenti inerenti la gestione dell’azienda vitivinicola di famiglia. Come aggiunge La Repubblica, il sospetto era stato alimentato dal fatto che la mamma di Alessandro, tornata dal Sudamerica qualche anno prima per andare a lavorare con il figlio nella nota azienda del padre, dopo qualche tempo era stata lasciata fuori dagli affari. Caduta quella pista, il ritrovamento di DNA femminile sul corpo della vittima, aveva portato gli inquirenti ad ipotizzare un delitto passionale. Oggi la svolta decisiva, con una conferenza stampa che nelle prossime ore chiarirà tutti i nuovi elementi.

