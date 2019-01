Domenico Diele, processo d’Appello/ Salerno, attore condannato a 7 anni e 8 mesi in primo grado

Prima udienza del Processo d’Appello a Domenico Diele in programma oggi alla Corte d’Appello di Salerno: condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 7 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale, l’attore è accusato della morte di Ilaria Di Lillo, la 48enne deceduta nel drammatico incidente verificatosi il 24 giugno 2017. L’artista, noto per le sue interpretazioni in A.C.A.B. e nella serie televisiva 1992, travolse e uccise la donna, in sella al suo scooter, all’altezza dello svincolo di Pontecagnano Sud nel tratto salernitano dell’autostrada A2 del Mediterraneo. Diele, risultato positivo al test antidroga, ha optato per il rito abbreviato e oggi era presente in aula al fianco dei suoi legali Guglielmo Marconi e Ivan Nigro. L’udinza, come richiesto dal team di avvocati del romano, si è svolta a porte chiuse.

PROCESSO D’APPELLO PER DOMENICO DIELE

Ricordiamo inoltre che Diele, al momento della sentenza di I grado, non era presente all’udienza al Tribunale di Salerno, mentre il pubblico ministero chiese una condanna di 8 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato. Sky Tg 24 sottolinea che la famiglia della vittima ha scelto di non esser parte nel processo d’Appello, con la Corte che ha disposto il rinvio al prossimo 26 marzo 2019, così da poter leggere l’intero carteggio. L’attore non era presente all’udienza, che si è tenuta al Tribunale di Salerno. Nuovo appuntamento in aula tra poco più di due mesi, non è da escludere che si arrivi già a una sentenza.

