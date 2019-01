Donne malate d’amore? Sistema immunitario reagisce se innamorate/ Prodotto interferone come per le infezioni

Esistono donne “malate d’amore”. A svelarlo è il sistema immunitario pronto a reagire quando ci si innamora. Lo evidenzia uno studio dell’Università della California di Los Angeles che ha analizzato nell’arco di due anni il sangue di 47 diverse donne che avevano iniziato una relazione d’amore. Questo esame ha dimostrato come l’innamoramento produca dei cambiamenti del sistema immunitario molto simili a quelli che si verificano quando l’organismo prova a combattere un virus. I geni producono infatti l’interferone, una proteina che viene rilasciata proprio quando si combattono le infezioni. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista specialistica Psychoneuroendocrinology dove viene evidenziato come l’innamoramento non sia accompagnato solo da cambiamenti psicologici, ma anche fisici. I risultati sono coerenti con una regolazione di tipo selettivo da parte delle risposte immunitarie.

Donne malate d’amore? Sistema immunitario reagisce se innamorate: in arrivo il test?

La scoperta che di fatto esistano donne “malate d’amore” porta il web a fantasticare su soluzioni future. Sarà davvero possibile, grazie alla ricerca dell’Università della California di Los Angeles, misurare quanto si è innamorati? Difficile dirlo ora, ma se i cambiamenti psicologici non possono essere analizzati sotto la lente di ingrandimento la produzione di interferone, utilizzato di solito contro i virus, ci può dare delle indicazioni. Al momento questa esperienza è stata testata solo sulle donne, rimane molto interessante capire se si potrà adattare anche al mondo maschile. Sicuramente lo studio che arriva dagli Stati Uniti mette in evidenza come si debba andare più a fondo anche se qui la medicina si mescola ad altre necessità. Testare se una persona è innamorata con un’analisi del sangue sembra davvero essere un eccesso di cui però non ci stupiremmo alle porte di un periodo storico che tante volte ci ha lasciato senza parole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA