Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 7/2019)

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi per le estrazioni del primo concorso della nuova settimana, dopo aver metabolizzato i risultati di sabato. E mentre si gusta il sogno di mettere le mani sul jackpot del Superenalotto, vediamo come sempre quali vincite del Lotto siano state distribuite sabato scorso. Si conferma un momento fortunato per la Campania: dopo i tre primi premi della Lotteria Italia conquistati il 6 gennaio scorso (5 milioni a Sala Consilina, 2,5 milioni a Napoli e 1,5 milioni a Pompei), anche il Lotto premia la regione, con la vincita più alta del 2019. Un fortunato giocatore di Caivano, in provincia di Napoli, ha centrato cinque quaterne e una cinquina per un totale di 306mila euro, che si aggiungono alla quaterna da 133mila euro centrata a inizio anno a Tufino (NA) e alla quaterna da 124mila euro vinta a Salerno sabato 5 gennaio; lo stesso giorno, un giocatore di Giugliano, in provincia di Napoli, centrò l’unico “5” al SuperEnalotto da 221mila euro. La scorsa settimana, invece, doppio colpo da 90mila euro a Pollena Trocchia (NA) col 10eLotto. Il 10eLotto premia anche Rozzano, in provincia di Milano, con un 8 da 30mila euro realizzato grazie a una giocata da 3 euro su un’estrazione frequente. Si festeggia anche a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, e a Roma, con due 9 da 20mila euro ciascuno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Nelle ultime estrazioni del SuperEnalotto il concorso si chiude senza “6” e il Jackpot sale a 90,8 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso di sabato 12 gennaio è stata 62 88 36 73 16 33 Jolly 48 Superstar 68. Anche se questa sera nessuno ha centrato la sestina vincente, festeggiano i sei giocatori che hanno centrato il “5”, ognuno dei quali vince 36mila euro. Ai due “4stella” vanno invece 47mila euro. Il premio di prima categoria è stato centrato due volte nel 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e il 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Per quanto riguarda i numeri ritardatari del Superenalotto, il principe è ancora il 60 con 77 turni di ritardo e gli altri a completare la decina dei maggiori ritardatari sono: 74, 18, 75, 85, 13, 25, 65, 81, 26. I dieci numeri più frequenti invece sono: 85, 77, 81, 86, 90, 55, 6, 1, 82, 83.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Suggerimento last minute per il Lotto e il 10eLotto, specialmente, è l’appuntamento con la smorfia derivata dalla cronaca, per capire se c’è qualche numero “buono” da giocare a cui non avete pensato. E allora come non parlare della cattura, dopo 37 anni di latitanza, di Cesare Battisti. Estradato finalmente in Italia l’uomo, riconosciuto colpevole di quattro omicidi, è stato assicurato alla giustizia dopo un tentativo di fuga dal Brasile ed è ora in carcere in Sardegna. Ed ecco i sei numeri che ci suggerisce la smorfia napoletana da questo fatto di cronaca: 44 (carcere) 43 (arresto) 61 (terrorista) 16 (isola e giustizia) 64 (guardie) 74 (vittima).

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Come spendere il Jackpot, sempre ammesso di riuscirci a mettere le mani sopra, è forse l’ultima delle domande che potrebbero venire in mente a chi sogna di sbancare il Superenalotto, ma tuttavia non è davvero scontato, con il gruzzolo in mano, essere sicuri di investirlo in modo giusto, conveniente o creativo. Ecco la nostra consueta rubrica che suggerisce un progetto innovativo suggerito da Kickstarter. E oggi vi segnaliamo PrintBrush™ XDR, una “magica” stampante a getto di inchiostro, colorata, che sta in una mano e viene comandata anche da smartphone in modo del tutto wireless. Il progetto richiede 438 mila euro per la messa in produzione e fino ad oggi ne sono stati raccolti 190 mila. Se il risultato sarà raggiunto grazie a questo device, poco più grande di un comune mouse wireless, si potrà in tempo reale stampare qualsiasi scritta o disegno semplicemente passandola su ogni tipo di superficie (anche curva) quasi come faremmo con una spugnetta. Beh, che dire, magari il vincitore del Superenalotto avrà qualche spicciolo da spendere in questo progetto, non vi pare?

IL VIDEO DELL’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO





