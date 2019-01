Sbarchi in gommone da Tunisi a Lampedusa: 14 fermi/ Ultime notizie, sgominata organizzazione criminale

La guardia di finanza di Palermo ha arrestato questa notte 14 persone, ritenute responsabili della gestione di viaggi clandestini su gommone fra Tunisi e Lampedusa. A capo della banda vi era il proprietario di un noto ristorante di Mazara del Vallo (Sicilia, provincia di Trapani), il Bellavista, sul lungomare Giuseppe Mazzini. Fadhel Moncer, così si chiama il numero uno dell’organizzazione criminale, è un tunisino che da anni risiede in Italia, e che organizzava assieme ad altre undici persone (più due ancora ricercate), sbarchi “fantasma” a bordo di potenti gommoni: tremila euro a persona per un viaggio di sola andata. I finanzieri dal nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, oltre a fermare i 14 responsabili, hanno anche messo i sigilli al noto ristorante di Mazara, nonché ad una casa “bunker” che si trova a Marsala, ad un’azienda agricola, ad un cantiere nautico, e sequestrati anche vari conti correnti su cui finivano i soldi versati dai migranti. La guardia costiera ha invece provveduto al sequestro dei mezzi di trasporto utilizzati per gli sbarchi, fra cui due pescherecci.

SBARCHI IN GOMMONE A LAMPEDUSA: 14 FERMI

Secondo le forze dell’ordine, la maggior parte dei fermati sono persone insospettabili, che hanno deciso di entrare nel business degli sbarchi per allargare il proprio giro economico, e oltre al gruppo di arrestati ve ne sarebbero altri al momento in fuga. Alcuni di loro sono stati bloccati mentre stavano scappando in Tunisia, al porto di Palermo, con 30mila euro in contanti nascosti nella propria automobile. All’interno dell’organizzazione criminale vi erano anche sette cittadini italiani che gestivano anche il trasporto di sigarette di contrabbando. Il gruppo guidato da Fadhel Moncer seguiva la rotta Tunisi-Lampedusa, come sottolinea La Repubblica, anche più volte nel corso di una settimana, arrivando così ad ottenere guadagni stratosferici. Moncer era già stato indagato per traffico d’armi e nelle intercettazioni si vantava di aver corrotto alcuni ufficiali della polizia tunisina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA