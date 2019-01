Sciopero mezzi a Torino e Roma/ 16-17 gennaio 2019, ko trasporto pubblico locale: info, orari e ultime notizie

Saranno due giorni di alta “tensione” per il trasporto pubblico locale a Roma e Torino: domani 16 gennaio nel capoluogo piemontese è previsto uno sciopero dei mezzi GTT mentre giovedì 17 gennaio è previsto un simile blocco di Atac, sempre per 24 ore e sempre senza interferire negli orari di punta. Vediamo ora nel dettaglio cosa attende per i cittadini romani e torinesi nelle prossime ore dopo il proclamato e distinto sciopero dei lavoratori di Usb Lavoro Privato e Unione Generale del Lavoro Autoferrotranviari. In ordine cronologico, passiamo in primis allo stop mezzi pubblici domani a Torino: lo sciopero è di 24 ore ma il servizio viene garantito nelle fasce orarie di garanzia così divise. Per il servizio urbano, suburbano e metropolitana, le corse saranno garantite dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; per quanto riguarda invece Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–aeroporto–Ceres), la GTT garantisce da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. «Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sull’operatività dei Centri di Servizi al Cliente e sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela», conclude la nota GTT Torino.

LO SCIOPERO ATAC A ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO

Per quanto riguarda invece la Capitale, lo sciopero previsto per giovedì 17 gennaio prevede il rischio di blocco totale per Metro, bus, tram, Ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. In primo luogo ci sarà lo sciopero Atac di Orsa per 24 ore, mentre di “sole” 4 ore sarà il blocco dei lavoratori Usb (dalle 8.30 alle 12.30). In entrambe le agitazioni, l’oggetto dello sciopero riguarda «la sicurezza e la salute dei lavoratori»: secondo la nota dell’Agenzia Muoversi a Roma, «Nel corso dello sciopero saranno comunque assicurate le fasce di garanzia: servizio regolare, quindi, dall’inizio delle corse diurne e fino alle 8.30 e poi ancora dalle 17 alle 20. Possibili stop, invece, al di fuori di queste fasce». Per la rete notturna di bus Atac, le linee N (da N1 a N28) e la 913 (linea attiva 24 ore su 24), saranno a rischio nella notte tra mercoledì e giovedì e invece regolari in quella tra giovedì e venerdì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA