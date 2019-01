Alessia Marcuzzi riceve body shaming/ Video, ecco come ha reagito: “Trasformo i miei difetti in pregi!”

Alessia Marcuzzi oltre ad essere una valida professionista, ha sempre preso le critiche in maniera intelligente e con il sorriso. La conduttrice de L’Isola dei Famosi 2019, si sa preparando per il suo rientro in scena e, per l’occasione, ha postato anche un video su Instagram. Ed infatti, proprio in queste ore è stata impegnata con la realizzazione di uno shooting fotografico in merito all’adventure game che partirà sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, dal prossimo 24 gennaio. Nella clip condivisa dalla conduttrice, appare mentre sfila sorridente nei corridoi dell’azienda. Dopo la pubblicazione del video, sono arrivate una pioggia di critiche commentando le sue gambe, considerate storte. Proprio la diretta interessata, aveva già fatto una significativa prefazione a corredo del post pubblicato ma gli haters, oltre ad essere “sordi”, nella maggior parte dei casi appaiono “ciechi” e non sanno leggere.

Alessia Marcuzzi riceve body shaming: ecco come ha reagito

“‘A Marcu! Te ce passa un treno in mezzo alle gambe!’ Questa era una delle frasi più carine che mi dicevano ai tempi della scuola. Avevano ragione, lo so! Con il tempo ho imparato però che, se portate con disinvoltura un difetto, potete trasformarlo in un pregio…o comunque in qualcosa di unico che avete solo voi. Detto questo le mie gambe sono davvero tanto storte e non volevo farmi dire il contrario”, ha scritto Alessia Marcuzzi condividendo il suo post su Instagram. C’è da aggiungere che la conduttrice, ha deciso di pubblicare la clip dopo averla condivisa precedentemente tramite le Stories, ricevendo moltissimi attacchi gratuiti attraverso i messaggi privati. Nonostante le sterili critiche, molti utenti si sono schierati dalla parte dell’ex di Francesco Facchinetti, difendendola dal body shaming ricevuto in maniera gratuita. “Saranno anche un po’ storte” scrive un utente, “ma è un segno distintivo di te, sono le tue gambe. E comunque restano molto belle”.





