Brescia, uomo sequestrato e nascosto a Gavardo/ Ultime notizie: rapito fuori dal lavoro, mistero su movente

Un uomo di origine italiane è stato sequestrato da uno straniero a Gavardo, nel Bresciano, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio. A lanciare l’allarme è stato un collega della vittima, di cui al momento non è nota l’identità, perché è stata prelevata proprio vicino al luogo di lavoro. Subito sono partite le ricerche dei carabinieri, perché si sono perse le tracce dei due, i quali sarebbero nascosti nei boschi della zona di Gavardo, in provincia di Brescia. Non si conosce ancora il movente di questo sequestro. Secondo le prime informazioni fornite alla stampa, il sequestratore sarebbe armato. La prima giornata di ricerche è senza esito: per ora non si trovano né sequestrato né l’uomo che lo ha prelevato. Quindi la caccia all’uomo tra Garda e Valsabbia non ha prodotto i risultati sperati. La Procura ha sospeso poco fa le ricerche, dopo che per l’intera giornata i carabinieri sono stati impegnati nella perlustrazione della zona. Lo riporta il Giornale di Brescia.

BRESCIA, UOMO SEQUESTRATO E NASCOSTO A GAVARDO

Sono poche le indiscrezioni sull’identità dell’uomo sequestrato a Gavardo, nel Bresciano. Si tratta di un operaio italiano di 45 anni, secondo quanto riportato da Sky Tg24. A sequestrarlo la notte scorsa un uomo di origini nordafricane che sarebbe armato. Pare che l’uomo sia stato prelevato vicino al luogo di lavoro, al termine del suo turno. E infatti è stato un suo collega a lanciare l’allarme sul rapimento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti non si tratterebbe di un sequestro a scopo di estorsione, ma si attendono gli sviluppi dell’indagine e delle ricerche per ricostruire i contorni di una vicenda che al momento presenta molti lati oscuri.

