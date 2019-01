Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 16 gennaio 2019: i numeri vincenti! (concorso 203/2019)

Si preannuncia un anno ricco di emozioni con SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Le prime estrazioni del 2019 hanno regalato vincite importanti ai tanti giocatori. Ci sono stati due “6” nelle prime due estrazioni dell’anno, e magari non c’è due senza tre… Anche se in un certo senso c’è stato, perché nelle ultime tre settimane ci sono state altrettante vincite. SiVinceTutto ci ha infatti lasciato con un “6” e poi è tornato con altre due vincite importanti. E allora la speranza è che nell’appuntamento di oggi, mercoledì 16 gennaio 2019, arrivi un bel poker. La Fortuna si sta rivelando inarrestabile, quanto la gioia che induce nei fortunati che riescono ad indovinare la combinazione estratta. La Dea Bendata sta attraversando un po’ tutto il Bel Paese, e allora è normale chiedersi dove potrebbe fare tappa per l’estrazione di stasera. Non ci resta che attendere il nuovo concorso per scoprirlo.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI L’ESTRAZIONE

Con SiVinceTutto Superenalotto è un susseguirsi di vincite ed emozioni. Nell’estrazione della settimana scorsa è stata ottenuta una vincita che ha sfiorato i 90mila euro. Per la precisione il “6” di mercoledì scorso è valso 89.545,30 euro. La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema della Bacheca dei Sistemi suddiviso in ben 26 quote. E quindi non c’è un unico fortunato! Sono altrettanti i giocatori premiati in tutta Italia, da Alessandria a Siracusa, passando per Rimini e arrivando anche in provincia di Cagliari. Queste sono solo alcune delle città dove si trovano i Punti Vendita Sisal che hanno proposto le quote vincenti. In totale, quindi includendo le altre categorie di vincita, sono state realizzate mercoledì scorso 14.174 vincite per un importo totale pari a 277.999,79 euro. Un bottino complessivo che conferma la generosità di SiVinceTutto Superenalotto. Ma la Fortuna potrebbe tornare, quindi fatevi trovare pronti per l’estrazione di oggi.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

