Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Assalto in un Hotel di Nairobi, sette morti (16 gennaio 2019) 

E’ stata un’azione del gruppo terroristico al-Shabaab, quella che ha portato all’assalto di un hotel di lusso in centro a Nairobi. Gli assaltatori hanno agito con sincronia militare, almeno cinque le vittime finora accertate. Dalle prime notizie i terroristi hanno sfondato con una jeep blindata il muro di cinta dell’albergo di lusso DusitD2 Hotel, nell’attacco è stato utilizzato anche un attentatore suicida che si è fatto esplodere per attirare l’attenzione delle guardie. La polizia ha circondato la struttura, le operazioni di bonifica sono però rallentate dalla presenza di numerosi ostaggi. Da sottolineare che nell’azione sono rimaste ferite una trentina di persone, alcune versano in fin di vita.

Ultime notizie, Jean Claude Juncker recita il “mea culpa”

Il presidente della commissione europea Jean Claude Juncker intervenendo per i vent’anni dall’entrata in vigore dell’euro ha recitato un “mea culpa” sui vincoli di bilancio imposti ai paesi dell’Unione. Juncker ha posto l’accento soprattutto sui vincoli imposti alla Grecia, affermando di non essere stati per nulla solidali con i governanti ellenici, cosa questo che ha portato a un forte sentimento nazionalistico in molti paesi dell’UE. Immediata la risposta del vice premier Di Maio, il capo politico del movimento cinque stelle ha definito il discorso del presidente della commissione come un discorso poco coerente, e ha sottolineato come le parole di Juncker assomigliano a delle vere e proprie…lacrime di coccodrillo.

Ultime notizie, pauroso incidente sull’autostrada Catania – Messina

Tre morti e sei feriti in un pauroso incidente multiplo occorso sull‘autostrada Catania – Messina. Tutto è successo quando un mezzo pesante ha lasciato una striscia di gasolio sulla carreggiata, questo ha portato l’autista di un altro TIR a perdere il controllo del suo mezzo, Dietro di lui è successo l’inferno con almeno cinque mezzi coinvolti, gli incidenti hanno di fatto bloccato l’autostrada che è stata riaperta solo in tarda mattinata. Tra le vittime un poliziotto della Stradale, Angelo Spadaro. Spadaro era intervenuto per coordinare i soccorsi del primo incidente, quando è stato travolto da un altro mezzo pesante, l’altro poliziotto si è riuscito a salvare lanciandosi dal guardrail, finanche ferito le sue condizioni non sono gravi. Cordoglio è stato espresso dal capo della polizia Franco Gabrielli.

Ultime notizie, le prime parole di Battisti: Sono cambiato

Ha ormai capito che non riacquisterà mai più la libertà Cesare Battisti, e dalle sue prime parole si capisce un abbattimento abbastanza plausibile. Il terrorista rosso da carcerato ha sottolineato come gli anni lo abbiano cambiato radicalmente, un cambiamento che passa anche per le tante malattie che via via si sono manifestate. Battisti ha anche ricevuto la sua prima visita, a trovarlo è andato infatti il suo legale storico, quel Davide Steccanella che ha difeso anche Renato Vallanzasca. Intanto sembrano essersi sopite le polemiche per l’accoglienza all’aeroporto riservata all’ex appartenente ai PAC, Salvini ha preferito non commentare, Bonafede invece ha sottolineato come la sua presenza era un modo per manifestare il suo orgoglio per l’arresto.

Ultime notizie, Supercoppa Italiana: alle 18.30 Juventus-Milan in diretta su Rai Uno

Oggi si assegna il primo trofeo della stagione del nostro paese con la Supercoppa Italiana Juventus Milan. I sette volte campioni d’Italia affrontano la seconda posizionata in Coppa Italia, trofeo che i bianconeri vincono da quattro anni di fila dopo un assenza lunga quasi due decenni. I bianconeri si presentano a Gedda con una sola vera assenza pesante, quella di Mario Mandzukic che va ad aggiungersi alle defezioni Medhi Benatia e Juan Cuadrado. Dall’altra parte c’è un Gattuso ancora in crisi e con il dubbio Gonzalo Higuain ormai pronto a volare in Premier League al Chelsea del suo ex mentore Maurizio Sarri. La partita sulla carta appare scontata, ma il fatto che si tratti di un trofeo a finale secca riapre ogni possibilità. Tre delle ultime quattro edizioni Max Allegri le ha perse contro squadre date per sfavorite e stavolta non vuole assolutamente sbagliare.



