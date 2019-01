Bologna, smantellati due cartelli di agenzie funebri: 30 arresti/ Sequestrati 13 milioni, coinvolti infermieri

Smantellato il racket delle agenzie funebri a Bologna: i carabinieri hanno arrestato 30 persone che gestivano due cartelli di pompe funebri. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, controllavano le camere mortuarie dei due principali ospedali emiliani, il Sant’Orsola e il Maggior, riuscendo così a possedere il monopolio nell’aggiudicazione dei servizi funebri. Una maxi-operazione che ha coinvolto 300 agenti, che hanno effettuato 43 perquisizioni: sequestrato un patrimonio di 13 milioni di euro tra le province di Bologna, Modena, Ferrara, Rimini e Gorizia.

AGENZIE FUNEBRI BOLOGNA, SMANTELLATI DUE CARTELLI

Il Resto del Carlino sottolinea che le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna diretta dal procuratore capo Giuseppe Amato e hanno consentito di mettere fine a un’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e riciclaggio. Due agenzie funebri che facevano il bello e il cattivo tempo nei principali ospedali della città emiliana, grazie anche alla complicità di alcuni infermieri: questi provvedevano a mettere in contatto i familiari dei defunti con i referenti delle pompe funebri. Ma non solo: i referenti delle agenzie in questione erano sempre presenti nei due ospedali per fornire informazioni e indirizzare eventuali nuovi clienti agli uffici per le pratiche del caso. Una organizzazione gerarchica, con i capi dei cartelli che decidevano tutto: «le ‘grandi manovre’ delle operazioni, la gestione di una contabilità parallela e dell’investimento degli ingenti guadagni ‘in nero’». Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, in programma un punto stampa.

