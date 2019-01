Caporalato a Latina: sgominata organizzazione criminale/ 10 ore di lavoro a 4 euro all’ora: 6 arresti

Nuovo caso di caporalato scoperto dalle forze dell’ordine nelle scorse ore. In provincia di Latina, in località Sezze, la Digos ha sgominato una rete di sfruttamento messa in atto dalla Agri Amici, società cooperativa, che costringeva circa 400 stranieri, la maggior parte romeni e provenienti dal nord Africa, a lavorare in condizioni disumane. I turni di lavoro nei campi duravano anche dieci ore di fila senza pausa, per uno stipendio di 4 euro all’ora. Come riferisce l’edizione online di Repubblica, la Digos di Latina, insieme agli uomini Servizio Centrale Operativo diretto da Alessandro Giuliano, hanno arrestato un’associazione a delinquere composta da sei cittadini italiani, tutti accusati di violazione della normativa sul caporalato. Il blitz delle forze dell’ordine è al momento ancora in corso, e i poliziotti, oltre a procedere agli arresti dei responsabili, stanno sequestrando decine di automezzi, nonché beni immobili e mobili degli arrestati, e i guadagni illeciti realizzati dallo sfruttamento dei lavoratori stranieri.

CAPORALATO A LATINA: 6 ARRESTI

Nell’inchiesta, aspetto che aggrava ancora di più la vicenda, sarebbero coinvolti anche un sindacalista e un ispettore del lavoro, quest’ultimo accusato di corruzione. Fa specie che due figure come appunto quella del sindacalista e dell’ispettore, che dovrebbe difendere i lavoratori (soprattutto meno abbienti), vengano coinvolti in azioni criminose di tale entità. Gli operai agricoli venivano caricati su decine di camion della cooperativa, in un numero doppio rispetto alle persone trasportabili, quindi portati nei vari campi per il raccolto. L’indagine che ha portato all’arresto dei sei italiani è durata un anno e mezzo, e le persone finite in manette sono accusate dalla procura di Latina di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, estorsione e riciclaggio a reati tributari. I vertici della polizia di stato hanno attuato una stretta su questo tipo di reato nell’ultimo periodo, ed anche per questo sono riusciti a sgominare tale organizzazione criminale.

