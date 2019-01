Lele Mora rapinato in un campo rom di 40mila euro/ Voleva acquistare champagne Dom Perignon

Lele Mora è stata rapinato in un campo rom di Milano. L’ex agente dei vip si era recato nella baraccopoli per acquistare delle bottiglie di champagne, ed aveva portato con se ben 40mila euro in contanti, e si era fatto accompagnare da “un pluripregiudicato per rapina, porto d’armi, ricettazione e spaccio”, come scrive stamane l’edizione del Corriere della Sera. Forse raggirato, a Lele Mora era stato assicurato che in quel campo rom meneghino nel quartiere Chiesa Rossa, si sarebbe potuto assicurare delle bottiglie di Cristal e Dom Perignon, champagne molto costoso, a dei prezzi in saldo, ma evidentemente qualcosa deve essere andato storto. Dopo essere stato rapinato, Mora ha denunciato il tutto alle forze dell’ordine: «Contavo di guadagnare da questa operazione 10 euro a bottiglia – le sue parole – ci hanno detto di seguirli in auto lungo il Naviglio – continua – siamo arrivati su uno sterrato e poi ad un cancello. Ho capito solo a quel punto che eravamo in un campo nomadi».

LELE MORA RAPINATO IN UN CAMPO ROM

A quel punto Lele Mora ha mostrato il malloppo ed è stato poi portato in una roulotte dove è stato rapinato: «Un uomo – prosegue l’ex manager nel suo racconto – ha finto di prendere delle bottiglie di champagne e mi ha strappato dalle mani il borsello con il denaro». Quindi è scoppiato il caos con alcune donne del campo che sono entrate nella roulotte gridando che era arrivata la polizia: «Udivamo colpi di arma da fuoco, sono intervenuti altri uomini di corsa – continua Mora – ci hanno malmenato e poi tutti insieme, a spintoni, ci hanno cacciato via dal campo». Inizialmente Mora aveva pensato di non denunciare il tutto, ma visto che i 40mila che dovevano servire per acquistare lo champagne erano del pregiudicato che era con lui, ha preferito contattare le forze dell’ordine, tenendo conto che le minacce si stavano facendo sempre più pressanti: «Avevo paura, si presentava sempre con cinque o sei uomini». Alla fine Mora si è fatto prestare i soldi dal figlio per restituirli all’estorsore. Le forze dell’ordine di Milano stanno indagando su questa strana vicenda.

