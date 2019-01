Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 8/2019)

Tornano Lotto, Superenalotto e 10eLotto per una nuova estrazione, dopo quella di martedì: una serata ricca di premi che regalerà una svolta a tutti gli appassionati dei giochi della Sisal. Le due lotterie nazionali si sono sfidate ancora una volta lo scorso martedì, quando la classifica ufficiale ci ha svelato chi ha raggiunto il primo posto per le vincite ottenute. Lo scettro viene assegnato al 10eLotto, grazie ad una vincita da 100 mila euro realizzata da un giocatore di Potenza Picena, in provncia di Macerata. Una combinazione con 8 numeri vincenti e l’opzione Doppio Oro. Secondo posto per due schedine gemelle che hanno centrato 15 mila euro: i bottini sono stati destinati a Sedico, in provincia di Biella, dove è stato realizzato un 6 Doppio Oro, ed a Roma, con un 7 unito alla modalità Doppio Oro. Le vincite totali si aggirano invece su più di 34 milioni di euro, per un ammontare di più di 216 milioni per le vittorie annuali. Terno vincente per il primo posto nella classifica del Lotto, che premia Milano grazie ad una giocata sulla ruota regionale e con un premio da 48.750 euro. Terno anche a Linate, in provincia di Milano, giocato sulla ruota di Palermo e con un premio da 25 mila euro. Infine Roma con un terno giocato sulla ruota capitolina, del valore di 22.500 euro. Il montepremi annuale sale invece a 52 milioni di euro, di cui quasi 5,8 milioni registrati solo nell’ultimo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

92 milioni di euro per un Jackpot ancora da scoprire, mentre si avvicina il momento preferito da tutti gli appassionati del SuperEnalotto: il nuovo concorso che avrà luogo questa sera. Un’estrazione ricca di sorprese, come si augurano tutti gli aspiranti vincitori, e non solo per quanto riguarda il destino del montepremi. L’ultima statistica ha rinforzato la media mensile registrata dalle quote secondarie, come ci svela la statistica ufficiale. Primo posto per gli oltre 90 mila euro centrati da due giocatori con la quota del 5, mentre più di 42 mila euro per i tre fortunelli che hanno indovinato il 4+. Il bottino legato al 3+ è invece di 3.072 euro, destinato a 116 vincitori, mentre sale anche il 4 con un premio da 421,31 euro imbroccato da 432 appassionati. Interessanti anche le sorti del 3, che si aggiudica un bottino da 30,72 euro regalato a 17.926 giocatori, mentre il 2 mantiene una media alta con un premio da 5,76 euro e 296.192 vincitori. Passiamo infine alle ultime tre quote, a partire dal 2+ che come sappiamo ha il valore standard di 100 euro. I giocatori più fortunati sono stati in tutto 2.160, mentre 15.427 gli appassionati che hanno centrato i 10 euro grazie all’1+. Ed infine i 5 euro associati allo 0+, registrato da 35.013 tagliandi fortunati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti di nuovo in pista questa sera, con una nuova estrazione ancora da scoprire. Chi si aggiudicherà il premio più alto previsto dal gioco? La lotteria risponderà alla nostra domanda solo fra qualche ora, mentre tanti appassionati si trovano ancora in alto mare per decidere quali numeri registrare con la propria schedina. La nostra Rubrica ritorna ancora una volta per questo appuntamento di metà settimana con la Sisal, per regalarvi qualche consiglio sui numeri da giocare e non senza il supporto della smorfia napoletana. Iniziamo subito dalla news: la madre di un bambino di 10 anni ha attirato l’attenzione della stampa perché ha scelto di far tatuare il figlio. E non solo. Il tatuatore scelto in questo caso era sprovvisto di licenza ed ha solo sedici anni. Le autorità hanno proceduto con l’arresto della donna, visto che entusiasta della propria iniziativa ha deciso di condividere sui social un video che riprendeva il tatuaggio in atto. Per ora non è chiaro invece se fosse a conoscenza che il professionista a cui si è rivolta fosse un minorenne e soprattutto che non fosse abilitato alla professione. Ha invece attribuito la sua scelta alle continue insistenze del figlio di potersi tatuare. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il tatuaggio, 87, la madre, 81, il bambino, 1, il numero 10 e la licenza, 85. Come Numero Oro scegliamo invece l’arresto, 43.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Ancora poche ore prima della nuova estrazione del SuperEnalotto e soprattutto della possibile vittoria del Jackpot. Il montepremi continua a correre indisturbato, riuscendo a schivare tutti gli appassionati della Sisal pronti ad ottenere il suo bottino. Le speranze sono ancora alte, soprattutto per chi non vede l’ora di scoprire quando avverrà la prima vincita del 2019. In attesa, dobbiamo mantenere i nervi saldi e soprattutto pensare a tutte le fasi del gioco, vittoria e conseguenze comprese. Parliamo in particolare del momento in cui sceglieremo di spendere subito una parte della nostra vincita, il cuore della nostra Rubrica di oggi. Tutto dipende da questo momento e per evitare uno scivolone di cui pentirsi, meglio non lasciarsi sfuggire alcune opportunità. Come ci ricorda il progetto di KickStarter che abbiamo scelto per voi, SolarCru. Si tratta del primo panello solare in grado di ricaricare ogni dispositivo e portatile. Comodo da avere sempre a portata di mano, soprattutto perché una batteria integrata permetterà di ricaricare i pannelli sia con il sole che via USB. Poche ore di tempo per donare nuova energia ai più comuni smartphone e tablet sul commercio, con una spia luminosa che segnala la ricarica avvenuta e realizzato in un materiale resistente all’acqua. Ancora 19 giorni di tempo prima che l’asta venga conclusa, mentre il goal da oltre 8 mila euro è già stato raggiunto grazie a contributi che superano i 110 mila.

