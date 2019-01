Torino, lite tra migranti a colpi d’accetta/ Ultime notizie, panico in centro: è caccia all’uomo

Follia in centro a Torino: un immigrato ha colpito e tentato di uccidere un connazionale a colpi di accetta sotto i portici di via Pietra Micca. L’episodio si è verificato poco dopo le ore 12.00 di oggi, giovedì 17 gennaio 2019, e Repubblica fornisce una prima ricostruzione dei fatti: un uomo di colore che indossava un giubbotto giallo da cantiere si è scagliato contro un altro migrante e lo ha colpito con la scure. L’aggressore è poi fuggito verso via Cernaia dopo avergli rubato lo zainetto: la vittima è stata immediatamente soccorsa dai passanti e, in un secondo momento, portata via in ambulanza. Sul posto sono giunti polizia, carabinieri e vigili urbani: i mezzi pubblici sono stati temporaneamente bloccati, con la zona presidiata dalle forze dell’ordine. Ora è caccia all’uomo, con l’immigrato che ha fatto perdere le sue tracce.

LITE MIGRANTI TORINO: LE TESTIMONIANZE

Non è ancora chiaro il movente del folle gesto: secondo Cronaca Qui l’aggressore avrebbe urlato contro la vittima «Te la devo far pagare», ma la vittima ha affermato di non conoscere l’identità dell’uomo, che sarebbe un ospite dell’ex MOI (l’ex villaggio olimpico al centro delle polemiche, ndr). La Stampa riporta la testimonianza di un passante: «Quell’uomo mi ha superato mentre passeggiavo sotto i portici con mia madre. Ha estratto un’accetta da sotto un giubbino rifrangente, quelli arancioni che si usano in caso di incidente o nei cantieri, e ha colpito un ragazzo che camminava davanti a noi. L’ha preso alla testa diverse volte fino a quando non è caduto a terra. Ha preso il suo zaino e, senza correre, si è allontanato nella direzione opposta». Attesi aggiornamenti nelle prossime ore: dopo le violente liti di Bari e Pisa, un altro grave episodio.

