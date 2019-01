Treno deragliato sulla Milano-Chiasso a Carimate/ Ultime notizie, ritardi e cancellazioni su tutta la linea

Un carro di un treno merci delle ferrovie tedesche, la Deutsche Bahn, è deragliato stamattina dai binari nella stazione di Carimate mentre il convoglio faceva manovra. In sostanza una ruota di un carrello del vagone è uscita dai binari. Fortunatamente non si registra alcuna persona colpita o ferita dall’incidente, ma ovviamente il guasto e il treno deragliato ha provocato seri problemi di ritardo sulla circolazione della tratta ferroviaria Milano-Como-Chiasso fino a 40 minuti di ritardo e possibili cancellazioni.

TRENO DERAGLIATO: DISAGI FINO AL POMERIGGIO

Un locomotore di soccorso dovrà ora sollevare il carro e permettere la ripresa della circolazione dopo il treno deragliato sulla Milano-Como-Chiasso. Al momento è infatti possibile solo la circolazione a senso unico alternato su un solo binario. Istituito servizio sostitutivo di bus tra le stazioni di Como San Giovanni e Carimate. Si registrano disagi anche per i passeggeri in arrivo e in partenza a Cantù Asnago. Al momento Trenord non è in grado di dire quanto ci vorrà a ripristinare la percorrenza ordinaria, forse fino al primo pomeriggio. Ogni informazione sulle corse e gli orari sul sito di Trenord, dove verranno aggiornati anche i vari riferimenti e notizie utili dopo il treno deragliato nella stazione di Carimate.

