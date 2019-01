Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: il video di Bonafede su Battisti indigna tutti (17 gennaio 2019) 

Il ministro della Giustizia Bonafede è riuscito a mettersi contro praticamente tutti. La pietra dello scandalo è stato l’arresto di Cesare Battisti e il successivo video, che il ministro ha messo on line per celebrare l’entrata in carcere dell’ex terrorista rosso. A salire sugli scudi oltre tutta l’opposizione, anche il sindacato della Polizia Penitenziaria che accusa il Ministro di aver rivelato l’identità di un agente sotto copertura, il militare si vede nel video che in maniera infastidita cerca di nascondere il volto, atto che però di fatto è stato inutile stante la pubblicazione del video e la successiva visualizzazione per centinaia di migliaia di volte. Ad attaccare il ministro anche i vertici della chiesa e il garante della privacy dei detenuti, che stigmatizzano la “platealizzazione” dell’arresto, in tale contesto da sottolineare come sia stato presentato un esposto per l’atteggiamento di Bonafede.

Ultime notizie, la May alla prova del voto di fiducia

Dopo la pesante bocciatura dell’accordo faticosamente raggiunto tra Theresa May e l’UE, oggi il primo ministro inglese è atteso dalla mozione di sfiducia della camera dei comuni. La mozione presentata ieri stesso dal leader del partito dell’opposizione Jeremy Corbyn, sarà messa ai voti nella nottata di oggi. Gli opinionisti politici sono concordi nel pensare che la May questa volta uscirà dall’aula vittoriosa, una vittoria che però molti definiscono di Pirro. La bocciatura dell’accordo porta infatti il Regno Unito in una situazione di stallo, le ipotesi più serie a questo punto sono nuove elezioni, referendum o uscita senza accordo. Soprattutto quest’ultimo caso spaventa praticamente tutti, stante le difficoltà ad aggiornare le leggi vigenti.

Ultime notizie, sequestrato un viadotto sulla E45

La procura di Arezzo ha disposto il sequestro di un viadotto sulla superstrada E45, all’altezza del paese di Valsavignone in provincia di Arezzo. Il provvedimento si è reso necessario in quanto il ponte presenta evidenti segni di cedimento. Il sequestro è stato richiesto da Roberto Rossi, con il magistrato che sta già indagando sul cedimento di una piazzola di sosta della stessa superstrada. Immediata la notifica affidata ai militari dei Carabinieri, essi hanno ritardato di qualche ora allo scopo di individuare una viabilità alternativa, che potesse limitare i disagi degli automobilisti. Nell’indagine sono entrate anche alcune riprese fotografiche effettuate da un poliziotto in pensione, da queste si vedeva lo sgretolamento della struttura in cemento.

Ultime notizie, la Juventus si aggiudica la Supercoppa italiana

Con un goal del solito Cristiano Ronaldo la Juventus di Massimiliano Allegri si aggiudica il primo trofeo stagionale: la Supercoppa italiana. La partita giocata a Gedda non ha visto una superiorità netta dei bianconeri, la squadra della città della Mole è stata però cinica a sfruttare una delle poche occasioni da goal create all’interno dei novanta minuti. Da segnalare una traversa di Cutrone, con il giovane giocatore che si è visto affidare la maglia da titolare a posto di un Higuain ormai dato in partenza, con destinazione Inghilterra. Su Higuain da segnalare un vero e proprio giallo, con l’argentino che di fatto era l’unico che mancava in una foto ricordo fatta dalla squadra in mattinata. Ha ben arbitrato il signor Banti.



