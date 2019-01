Davide Lippi aggredito a Milano/ Il figlio dell’ex CT della Nazionale, Marcello, picchiato da tre rapinatori

Grande paura per Davide Lippi: il noto procuratore sportivo, nonché figlio di Marcello, attuale CT della Nazionale della Cina nonché ex tecnico dell’Italia campione del Mondo del 2006, è stato aggredito e picchiato nei pressi della sua abitazione milanese da tre sconosciuti, probabilmente al fine di essere rapinato. Poco prima dell’ora di cena i tre, con il volto coperto da caschi che ne hanno impedito il possibile riconoscimento, hanno preso a calci e pugni Lippi minacciandolo anche di morte, come raccontato ai carabinieri, mentre lo stesso Lippi riusciva a scappare rifugiandosi nei box condominiali del suo condominio. Grande paura ed immediata è scattata la denuncia alla polizia: fortunatamente i colpi subiti da Lippi non hanno causato conseguenze fisiche importanti, ma sicuramente c’è apprensione per la dinamica degli eventi.

CONSIDERATA ANCHE IPOTESI DELL’ESTORSIONE

I fatti sono avvenuti intorno alle 19.40 della giornata di giovedì: Lippi come detto è riuscito a fuggire nei box condominiali del suo palazzo milanese in zona Sempione, mentre i malviventi, dopo aver rivolto minacce di morte al procuratore, si sono allontanati in fretta a bordo di uno scooter, senza riuscire dunque ad essere identificati neppure da qualche passante. Al momento la polizia ritiene che si tratti di un tentativo di rapina, portato forse avanti da qualcuno che conosceva Lippi e ne aveva studiato movimenti e spostamenti. Resta però anche in piedi l’ipotesi di un’aggressione ai fini di estorsione, magari legata all’attività di procuratore calcistico svolta da Davide Lippi, che nella giornata di venerdì sarà di nuovo ascoltato dalle forze dell’ordine per capire se si possano individuare ulteriori particolari in grado di aiutare all’identificazione dei malviventi.

