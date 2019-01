Empoli, morto durante fermo di polizia: aveva mani e piedi legati/ Ultime notizie: in corso gli accertamenti

Tragedia a Empoli: ieri, giovedì 17 gennaio 2019, il 31enne Arafet Arfaoui è morto a causa di un malore mentre era a terra con le manette ai polsi e i piedi bloccati con un cordino. Come riporta Go News, il tunisino era stato fermato per un controllo dalla polizia in un negozio di money transfer, situato tra via Ferrucci e via Del Papa: gli agenti erano stati allertati dal proprietario del locale perché il giovane si era presentato con una banconota ritenuta falsa. Da qui è scaturito un inseguimento tra le vie del centro città, con il tunisino che è stato bloccato poco dopo: i poliziotti lo avrebbero contenuto perché continuava a scalciare e dimenarsi, legando gli arti inferiori con un cordino. Ad un certo punto Arfaoui ha accusato un malore e per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

EMPOLI, MORTO DURANTE FERMO DI POLIZIA: ACCERTAMENTI IN CORSO

Sul posto è giunta la squadra mobile della questura di Firenze, che ha effettuato i rilievi del caso insieme alla scientifica: Go News sottolinea che a coordinare le indagini è il pubblico ministero Christine Von Borries, che ha già sentito gli agenti intervenuti e i sanitari inviati sul posto. Secondo la testimonianza di un uomo presente al momento dei fatti, la fuga del 31enne sarebbe terminata tra via del Papa, via Fabiani e via Ferrucci: i poliziotti hanno iniziato a parlare con l’uomo, in evidente stato di agitazione, fino a perdere conoscenza a causa di un attacco cardiaco. Verranno monitorate le riprese delle telecamere presenti all’interno del negozio di money transfer e di quelle che puntano sul triangolo di vie all’esterno. Verrà predisposta l’autopsia sul corpo della vittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA