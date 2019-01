Eurojackpot/ Estrazione oggi n 03/2019: i numeri vincenti! (18 gennaio 2019)

Si preannuncia un’altra annata di successo per l’Italia per quanto riguarda Eurojackpot. Oggi, venerdì 18 gennaio 2019, è in programma una nuova estrazione, nella quale il nostro Paese può ritagliarsi un ruolo di primo piano come ha fatto la settimana scorsa. C’è un fortunato giocatore che si è messo in gioco e ha indovinato la combinazione estratta, ma nessuno dei due Euronumeri: ha realizzato un 5+0 vincendo così 72.054,90 euro. Il fortunato giocatore ha messo a segno il colpo con un Quick Pick, una modalità di gioco con cui è il terminale a scegliere casualmente i numeri della giocata. Il fortunato è della provincia di Latina: ha giocato la sua schedina nel Punto di Vendita Sisal di Fondi. Una performance importante per l’Italia, ripartita subito forte. Un grande inizio, nella speranza che sia davvero una stagione ricca di vittorie per gli azzurri. Pronti per un nuovo spettacolo con l’estrazione di Eurojackpot?

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Grande inizio per l’Italia di Eurojackpot, ma serve continuità. Quando si alzerà il sipario stasera bisognerà farsi trovare pronti per lo spettacolo dell’estrazione. Sarà un’altra sfida senza esclusione di colpi contro gli altri Paesi in gara che non hanno affatto abbassato la guardia. Lo stesso risultato dell’Italia è stato ottenuto anche dalla Norvegia e dalla Finlandia, con la Germania che ha conquistato cinque medaglie di bronzo per il 5+0 di pari valore. Ma il team tedesco si è accaparrato anche due 5+1 del valore di 816.622,20 euro. Nessuno però ha raggiunto l’obiettivo principale: indovinare tutta la combinazione vincente e mettere le mani sul montepremi. Per oggi è arrivato a quota 27 milioni di euro. Per provare a cominciare il 2019 nel migliore dei modi, bisogna fare squadra e mettersi in gioco. Solo così si può provare a diventare il prossimo milionario. Del resto giocare è davvero semplice: bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



