ISABELLA NOVENTA/ La proposta del fratello a Freddy Sorgato:”Dimmi dov’è il corpo e rinuncio al risarcimento”

Paolo Noventa, fratello di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego scomparsa e uccisa il 16 gennaio del 2016 dal trio composto da Freddy Sorgato, la sorella Debora e l’amante Manuela Cacco, ha una proposta “choc” per l’autotrasportatore con la passione per il ballo condannato a 30 anni di reclusione per l’omicidio. Ospite di Gianluigi Nuzzi negli studi di Quarto Grado, su Rete 4, il fratello della vittima ha dichiarato:”In questa drammatica vicenda non ci sono vincitori, tutti abbiamo perso qualcosa, anche loro, come noi. Io sarei disposto anche a rinunciare alla mia quota risarcitoria purché lui dica la verità, non la sua verità, la verità e ci faccia ritrovare il corpo”. Non si tratta di un elemento secondario dal momento che secondo la sentenza d’Appello 800mila euro di risarcimento dovranno essere corrispose alla famiglia di Isabella, metà dei quali proprio a Paolo Noventa.

PAOLO NOVENTA, LA PROPOSTA A FREDDY SORGATO

Il fratello di Isabella Noventa, Paolo, ha sorpreso tutti con la proposta a Freddy Sorgato che Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, non ha esitato a definire “choc”. Rivolgendosi direttamente all’autotrasportatore del “trio diabolico” condanno per l’omicidio della segretaria di Albignasego, il fratello della vittima si è detto disponibile a rinunciare alla sua quota risarcitoria pur di dare una degna sepoltura alla propria sorella e avere un luogo fisico in cui piangerne la scomparsa. Come riportato da Padova Oggi, per il momento 124mila euro ritrovati nella casa dell’ex maresciallo dei carabinieri Domenico Verde, all’epoca compagno di Deborah Sorgato, sono andati alla mamma di Isabella, la signora Ofelia Rampazzo. L’altra somma dovrebbe derivare dal sequestro dei numerosi beni mobili e immobili appartenenti a Freddy Sorgato: somma alla quale Paolo Noventa è pronto a rinunciare in cambio del corpo della sorella, nascosto dopo l’omicidio e mai ritrovato nonostante le intense ricerche degli inquirenti.

La proposta del fratello di Isabella Noventa a Freddy Sorgato: “Sono disposto a rinunciare al risarcimento per avere il corpo di mia sorella” #Quartogrado pic.twitter.com/tdieTcTyRl — Quarto Grado (@QuartoGrado) 18 gennaio 2019





