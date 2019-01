Isernia, maltrattamenti sui bambini: sospese due maestre/ Video, violenze in una scuola dʼinfanzia

Un nuovo caso di violenza nelle scuole, dopo la vicenda choc dei Castelli Romani è la volta di Isernia: come riporta Il Giornale del Molise, la Polizia di Stato in questi minuti sta eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dell’esercizio dell’insegnamento a carico di due maestre, rispettivamente di 49 e 58 anni. Le due donne lavoravano all’interno di una scuola dell’infanzia statale in provincia di Isernia e sono state fermate grazie alle indagini svolte dalla Squadra Mobile con intercettazioni audio e video: le forze dell’ordine hanno riscontrato i maltrattamenti denunciati da alcune mamme dei piccoli. Alle ore 10.30 alla Questura di Isernia è in programma una conferenza stampa, dove verranno resi noti i dettagli dell’operazione: sarà presente il Procuratore Capo Carlo Fucci.

MALTRATTAMENTI ISERNIA, IL VIDEO

La Polizia di Stato ha commentato il caso su Twitter: «Sono stati individuati circa 150 episodi di maltrattamenti, che hanno ricostruito il vissuto quotidiano dei piccoli alunni di 2/3 anni sui quali due maestre mostravano un atteggiamento vessatorio e minaccioso». Attesi dunque aggiornamenti sull’ennesimo episodio di maltrattamenti all’interno delle scuole, un fenomeno sempre più diffuso e per il quale è necessario adottare delle contromisure. Dopo la vicenda di Ariccia, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha lanciato una proposta ben precisa: «Un impegno per 2019. Approvare la legge che permette di accendere le telecamere negli asili e nelle case di riposo, per difendere bimbi e anziani dalle violenze di (pochi) balordi». Qui di seguito vi proponiamo il video della Polizia di Stato:

+++ 📽️le immagini della scuola materna di Isernia, dove sono stati individuati circa 150 episodi di maltrattamenti, che hanno ricostruito il vissuto quotidiano dei piccoli alunni di 2/3 anni sui quali due maestre mostravano un atteggiamento vessatorio e minaccioso pic.twitter.com/tWoMAOV7Oy — Polizia di Stato (@poliziadistato) 18 gennaio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA