MIGRANTI, NUOVA STRAGE IN MARE: NAUFRAGA GOMMONE CON 20 PERSONE/ Ultime notizie: 3 salvi, portati a Lampedusa

Migranti: l’ennesimo “viaggio della speranza” a bordo di un gommone si conclude con un epilogo tragico. Di 20 persone partite dalla Libia su un’imbarcazione in precarie condizioni di galleggiabilità soltanto tre sono state tratto in salvo e versano ora in “condizioni serie”. Gli altri 17 naufraghi potrebbero essere tutti morti. Lo riporta Quotidiano.net citando la Marina Militare italiana, secondo cui il gommone era stato avvistato nel pomeriggio da un aereo a 50 km a nord dalle coste di Tripoli. Il velivolo di avvistamento ha prontamente lanciato 2 zattere in mare per tentare un primo soccorso ai naufraghi, ma ha dovuto abbandonare l’area per mancanza di carburante. Sul luogo che vedeva in difficoltà i migranti è tornato successivamente un elicottero della nave Duilio, che è riuscito a recuperare un naufrago in mare e altri due sulle zattere per quanto in evidente stato di ipotermia.

MIGRANTI, NUOVA STRAGE IN MARE: NAUFRAGA GOMMONE CON 20 PERSONE

I tre migranti soccorsi in mare a 50 km dalle coste libiche dopo aver tentato la traversata verso le coste europee versano in questo momento in “condizioni serie” e sempre in elicottero sono stati portati a Lampedusa. Come riferito da Quotidiano.net, nelle acque in cui è stato avvistato il gommone “il Centro di coordinamento libico ha dirottato un mercantile liberiano dalla Guardia costiera libica che coordina l’intervento”. Proseguono nel frattempo le ricerche delle altre 17 persone ospitate a bordo del gommone, che a questo punto potrebbero essere tutte morte. Il bilancio delle persone che hanno perso la vita nelle migrazioni da inizio anno è a dir poco tragico: secondo i dati in possesso dell’Oim (Organizzazione mondiale per le migrazioni), soltanto nel 2019 (più precisamente dal 1 al 16 gennaio scorso) mentre tentavano di arrivare in Europa sono morti 83 migranti e rifugiati sulle tre rotte principali nel Mediterraneo.

