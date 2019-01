NONNISMO A LATINA?/ Samantha Cristoforetti “battezzata” con lancio in piscina: “Tra i miei giorni più belli”

Ha avuto rilievo nazionale la denuncia di Giulia Jasmine Schiff, ex allieva 20enne residente a Mira (Venezia), rispetto ad alcuni presunti episodi di nonnismo verificatisi alla Scuola di volo a Latina. Sui fatti rappresentati dalla ragazza, che si vede subire da parte dei compagni più esperti un tuffo forzato in piscina culminato con un bacio al pinguino che sormonta la vasca, facenti parte di un cosiddetto “battesimo del volo”, sembra aver voluto lanciare un messaggio anche Samantha Cristoforetti, astronauta e prima donna italiana ad entrare a far parte degli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea. Con un tweet pubblicato poche ore fa, “AstroSamantha” ha pubblicato una foto che la ritrae proprio in quella stessa piscina mentre bacia il pinguino:”Nel lontano 2001, dopo il mio primo volo da solista al 70° Stormo di Latina. Uno dei giorni più belli della mia vita. Un grande in bocca al lupo alle allieve pilote e agli allievi piloti dell’Aeronautica Militare che oggi stanno lavorando duramente per realizzare il loro sogno”.

SAMANTHA CRISTOFORETTI CONTRO ALLIEVA SCHIFF?

Davvero complicato pensare che l’intervento di Samantha Cristoforetti rispetto alla sua esperienza all’interno della Scuola di volo di Latina sia dovuto ad un casuale attacco di nostalgia. Più facile pensare che l’astronauta italiana abbia voluto ridimensionare le polemiche generatesi in questi giorni rispetto ai riti di iniziazione aventi a che fare con il cosiddetto “battesimo del volo”. Lo stesso trattamento subito da Giulia Jasmine Schiff è stato dunque riservato alla Cristoforetti: si tratta di fatto di una tradizione ben radicata che prevede che al primo volo da solista, dopo il lancio in piscina, si baci anche il pinguino. Il motivo? Com’è noto si tratta di un uccello che non sa volare: ecco il simbolismo dietro a questo rito, una sorta di commiato una volta che si è spiccato il volo. Evidentemente diversa la percezione di questa “tradizione”: da una parte la Schiff, che ha vissuto il tutto come un atto di nonnismo, dall’altra la Cristoforetti, che ricorda l’occasione come uno dei giorni più belli della propria vita. Dove sta la verità?

