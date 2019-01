STEFANIA CROTTI, MAMMA SCOMPARSA DA CENATE SOTTO/ Ultime notizie, dov’è? L’appello del marito su Facebook

Sono ore di grande apprensione per le sorti di Stefania Crotti, mamma scomparsa da Cenate Sotto da ieri pomeriggio. A diffondere l’appello sui social per vedere di ricevere possibili segnalazioni è stato il marito della donna, Stefano Del Bello, che ha chiarito come della donna non si abbiano più notizie a partire dalle 15:30 di giovedì. Stefania sarebbe dovuta uscire da lavoro e tornare a casa ma di lei si sono perse le tracce. Questo l’appello pubblicato su Facebook dal marito di Stefania:”Da ieri pomeriggio uscita dal lavoro alle 15.30 a Cenate Sotto, di Stefania Crotti non abbiamo più sue notizie. Vi chiedo di divulgare la notizia anche ad altri gruppi sei di….se. È stata fatta la denuncia alle forze dell’ordine chiunque abbia sue notizie avvisi le forze dell’ordine e la famiglia. Grazie“.

STEFANIA CROTTI, MAMMA SCOMPARSA DA CENATE SOTTO

Che fine ha fatto Stefania Crotti, mamma di una bambina di 7 anni scomparsa da Cenate Sotto avvistata l’ultima volta alle ore 15:30 di ieri dopo essere uscita da lavoro? Se lo chiedono in particolare i familiari della donna che stanno sfruttando il tam-tam dei social per vedere di riuscire ad ottenere qualche informazione aggiuntiva per tentare di riportare a casa la mamma che sembra sparita nel nulla. Tanta incredulità tra i commenti di amici e conoscenti della coppia, molti dei quali hanno chiesto al marito Stefano se per caso non si trattasse di uno scherzo. Evidentemente così non è e in tutta Italia è partita una condivisione di informazioni per vedere di rintracciare la donna scomparsa da casa senza una spiegazione plausibile. Tra le informazioni fornite dalla famiglia quella secondo cui la donna al momento della scomparsa si trovava a piedi





